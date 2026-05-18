Καθεστώς φόβου σε κατοίκους της υπαίθρου του Ρεθύμνου φέρεται να είχε επιβάλει εγκληματική ομάδα που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, έπειτα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνει εκβιασμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, ανεξέλεγκτη βόσκηση, αγροτικές φθορές, εμπρησμό, αλλά και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ψευδών δηλώσεων για κοινοτικές επιδοτήσεις.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν με εντάλματα συνολικά 6 άτομα, από τα οποία τα 3 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 6 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

«Πέντε χρόνια είχα να πατήσω στην περιουσία μου»

Το μέγεθος του φόβου που, σύμφωνα με καταγγελίες, είχε απλωθεί στην περιοχή αποτυπώνεται στη μαρτυρία κατοίκου από το Αμάρι, ο οποίος μίλησε στο Cretalive και υποστήριξε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πατρογονική του περιουσία επί πέντε χρόνια. Όπως ανέφερε, κάθε μήνυση για αγροζημιές συνοδευόταν από αντίποινα, ενώ, κατά την καταγγελία του, οι ξένες περιουσίες καλλιεργούνταν σαν να ήταν δικές τους από τους εμπλεκόμενους.

Ο ίδιος περιέγραψε ένα περιβάλλον όπου οι κάτοικοι φοβούνταν να διαμαρτυρηθούν, κάνοντας λόγο για απειλές, τραμπουκισμούς, δολιοφθορές και πρακτικές που είχαν οδηγήσει ανθρώπους σε απόγνωση. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, κάτοικοι είχαν μιλήσει ήδη από το 2024 για «βοσκοτόπια της οργής», ανεξέλεγκτη βόσκηση, ζημιές σε περιουσίες και αντίποινα σε όσους αντιδρούσαν.

Ο όρκος στον Άι Νικόλα τον Δικαστή

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αναφορά του καταγγέλλοντος στον Άι Νικόλα τον Δικαστή, μια εικόνα που στην κρητική παράδοση συνδέεται με την απονομή δικαιοσύνης και τον όρκο τιμής.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Cretalive, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εξελίξεις, πήγαν με ύποπτο στα Κεραμειά για να ορκιστεί μπροστά στην εικόνα του Αγίου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο όρκος αυτός διαψεύστηκε από τις εξελίξεις, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τώρα έπεσαν οι μάσκες».

Ο ίδιος καταγγέλλων συνέδεσε την υπόθεση που χειρίστηκε το Οργανωμένο Έγκλημα και με τον εμπρησμό του 4×4 αυτοκινήτου του γιου του το 2025, εκφράζοντας την ελπίδα να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026, με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν συλλήψεις, έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων. Η διερεύνηση της υπόθεσης είχε ξεκινήσει κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου εισαγγελέα, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση παραβατικών ομάδων που στρέφονται σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την πολύμηνη έρευνα και την αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και ανακριτικών πράξεων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορουμένων.

Δρούσαν τουλάχιστον από το 2021

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία φέρονται να συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί και δρούσαν τουλάχιστον από το 2021.

Με απειλές, άσκηση βίας και εκφοβιστικές συμπεριφορές, φέρονται να εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων να ανέχονται την παράνομη δραστηριότητά τους.

Η δράση τους φέρεται να περιλάμβανε:

καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων

ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου

καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών

παράνομη διόγκωση επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής δραστηριότητας

ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω ΟΣΔΕ

40 ιδιοκτήτες στο στόχαστρο – Ζημιές άνω των 200.000 ευρώ

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων, κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον 40 ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η δράση της ομάδας συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες φέρεται να υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Ανάμεσα στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν περιλαμβάνονται:

εμπρησμός οχήματος τον Μάιο του 2025

καταστροφή περίπου 400 αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο ως πράξη αντεκδίκησης

σε αγροτεμάχιο ως πράξη αντεκδίκησης φθορά 134 ελαιοδέντρων

δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων

Παράνομες επιδοτήσεις άνω των 586.000 ευρώ

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύ. Από την οικονομική έρευνα και τους διασταυρωτικούς ελέγχους προέκυψε ότι μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρονται να υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου – ΟΣΔΕ.

Οι δηλώσεις αφορούσαν ζωικό κεφάλαιο που, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατείχαν, με σκοπό την παράνομη είσπραξη οικονομικών ενισχύσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια κατά τα έτη 2021 έως 2025 ανέρχεται σε 586.498,73 ευρώ.

Την Παρασκευή οι απολογίες

Σύμφωνα με το Cretalive, οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, συγγενείς μεταξύ τους, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου. Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν στην Κρήτη, ενώ ο θείος τους φέρεται να συνελήφθη στην Αθήνα, σε νοσοκομείο, και αναμένεται να μεταφερθεί στην Κρήτη. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, δύο γυναίκες σύζυγοι βασικών κατηγορουμένων και ένας άνδρας, αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η δικογραφία αφορά, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της εκβίασης κατ’ εξακολούθηση, της ανεπιτήρητης βοσκής, της αδυναμίας συγκέντρωσης ποιμνίου, της ζωοκλοπής, της αγροτικής φθοράς, του εμπρησμού, της διακεκριμένης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.