Αυξανόμενες πινελιές αξιοπιστίας μπαίνουν στον καμβά της ασφαλιστικής αγοράς. Και τούτο διότι επιταχύνεται ο ρυθμός καταβολής των αποζημιώσεων προς τους ασφαλισμένους, ενώ την ίδια ώρα διευρύνεται ο αριθμός των συμβολαίων ασφαλίσεων περιουσίας. Σύμφωνα με την έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα 21-22 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 2.212 ζημιές με το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές να εκτιμάται συνολικά σε 20,1 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, 1.284 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 17,3 εκατ. ευρώ) 924 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 2,6 εκατ. ευρώ.) και 4 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 267 χιλ. ευρώ). Στην έρευνα της ΕΑΕΕ συμμετείχαν 24 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν το 98,4% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας.

Παράλληλα στη διαδραστική εφαρμογή Nat Cat Monitor στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ, είναι διαθέσιμες πληροφορίες τόσο για το συγκεκριμένο συμβάν όσο και για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα από το 2015 έως τον Ιανουάριο του 2026.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών & Αντασφαλίσεων, κ. Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά : «Το 2026 ξεκίνησε με έντονα φαινόμενα βροχοπτώσεων που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας ζημιές σε περιουσίες αλλά και σε σημαντικό αριθμό οχημάτων, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έρευνας. Η ασφαλιστική αγορά, όπως σε κάθε καταστροφικό συμβάν, ανταποκρίνεται καλύπτοντας τους ασφαλισμένους, με αποζημιώσεις που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, μετά την επιβολή της υποχρεωτικής ασφάλισης φυσικών καταστροφών για τα οχήματα, που αφορά την κάλυψη πλημμύρας και δασικής πυρκαγιάς, περισσότεροι ιδιοκτήτες οχημάτων που πλήττονται από τέτοια φαινόμενα, όπως το συγκεκριμένο συμβάν, καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά και αποζημιώνονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες».

Στα 3,4 δισ. ευρώ η παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας το 2025

Εν τω μεταξύ, ανοδικά κινήθηκε η αγορά ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας στην Ελλάδα το 2025, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να ξεπερνά τα 3,36 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας έρευνας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Η αύξηση της παραγωγής, η οποία διαμορφώθηκε στο 3,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη δυναμική του κλάδου, σε μια περίοδο κατά την οποία ενισχύεται το ενδιαφέρον για προϊόντα προστασίας ζωής, υγείας και αποταμίευσης.

Σύμφωνα με την έρευνα στατιστικών στοιχείων της ΕΑΕΕ, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας το 2025 ανήλθε στα 3.363.008.150 ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 2,56 δισ. ευρώ αφορούν ατομικές ασφαλίσεις, τα 786,9 εκατ. ευρώ ομαδικές ασφαλίσεις, ενώ 10,7 εκατ. ευρώ προέρχονται από αντασφαλιστικές αναλήψεις.

Η Επιτροπή Ζωής και Συντάξεων της ΕΑΕΕ συνέχισε και φέτος τη συστηματική συλλογή στοιχείων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση της εικόνας του κλάδου. Το ανασχεδιασμένο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα εστιάζει τόσο στην παραγωγή ασφαλίστρων όσο και στις αποζημιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον αναλαμβανόμενο ασφαλιστικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ασφαλίσεις Ζωής καταγράφονται διαχωρισμένες σε ατομικές και ομαδικές, ενώ αναλύονται ξεχωριστά οι ασφαλίσεις Ζωής, οι ασφαλίσεις Υγείας, Ατυχημάτων και Ασθενειών, καθώς και τα προϊόντα συνδεδεμένα με επενδύσεις. Αντίστοιχα, στις ομαδικές ασφαλίσεις περιλαμβάνονται ξεχωριστές κατηγορίες για ασφαλίσεις δανειοληπτών, εργαζομένων και ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Η έρευνα βασίζεται στα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά με καθεστώς εγκατάστασης και καλύπτουν το 99,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας για το 2025. Από αυτές, οι τέσσερις δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις ασφαλίσεις Ζωής, ενώ οι υπόλοιπες 16 δραστηριοποιούνται τόσο στις ασφαλίσεις Ζωής όσο και στους κλάδους Ατυχημάτων, Ασθενειών και λοιπών ασφαλίσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τον αριθμό των συμβολαίων, ο οποίος ανήλθε συνολικά σε 1.829.683. Από αυτά, τα 1.818.472 αφορούν ατομικές ασφαλίσεις και τα 11.211 ομαδικές ασφαλίσεις.

Παράλληλα, οι συνολικές καταβολές αποζημιώσεων έφτασαν τα 2,56 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη αναγκών υγείας, προστασίας και οικονομικής στήριξης των ασφαλισμένων. Ειδικότερα, τα 1,94 δισ. ευρώ αφορούν αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων και τα 617,9 εκατ. ευρώ ομαδικών ασφαλίσεων.

Υπογραμμίζεται τέλος ότι η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ αποτυπώνει τη σταθερή ανάπτυξη της αγοράς ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, σε μια περίοδο όπου η ανάγκη για ασφαλιστική κάλυψη και μακροχρόνια προστασία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.