Σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) έδωσε τη συγκατάθεσή του για την προώθηση της διαδικασίας απόκτησης ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM κλάσης Bergamini, με την Αθήνα να προχωρά πλέον στο επόμενο στάδιο για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με ένα σχήμα 2+2 πλοίων. Δηλαδή να αποκτήσουμε άμεσα σε πρώτη φάση δύο Bergamini έχοντας το δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση άλλων δύο εάν το αποφασίσει η χώρα μας.

Η επιλογή των συγκεκριμένων φρεγατών δεν προέκυψε αιφνιδιαστικά, αλλά μέσα από μια σταδιακή διαδικασία αξιολόγησης, επαφών και τεχνικών επιθεωρήσεων που διήρκεσε μήνες και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης του στόλου στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» που έχει εξαγγείλει ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Η πρώτη ουσιαστική κίνηση για την απόκτησή τους έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας στη Λα Σπέτσια, παρουσία του κ. Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του Guido Crosetto. Εκεί τέθηκε για πρώτη φορά σε επίσημο επίπεδο το πλαίσιο για πιθανή παραχώρηση 2+2 φρεγατών.

Στη συνέχεια, το Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σε επιτόπιες επισκέψεις και τεχνικούς ελέγχους σε πλοία της κλάσης Bergamini. Στελέχη του Ναυτικού εξέτασαν τόσο τη φρεγάτα «Carlo Bergamini» όσο και τη «Virginio Fasan», αξιολογώντας την κατάστασή τους, τον εξοπλισμό και τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Οι επισκέψεις αυτές θεωρήθηκαν καθοριστικές, καθώς έδωσαν στην ελληνική πλευρά πραγματική εικόνα για το επίπεδο των πλοίων και το κατά πόσο μπορούν να ενταχθούν άμεσα στον στόλο χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες ναυπήγησης.

Βασικό κριτήριο στην τελική επιλογή ήταν ότι οι FREMM είναι δοκιμασμένες φρεγάτες πολλαπλού ρόλου, με ανθυποβρυχιακές και αντιαεροπορικές δυνατότητες, αλλά και σχετικά χαμηλό κόστος σε σχέση με νέες μονάδες. Παράλληλα, η άμεση διαθεσιμότητά τους έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς επιτρέπει ταχύτερη ενίσχυση του στόλου. Σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση αποτέλεσε επίσης το γεγονός ότι παρόμοια πλοία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε διεθνείς αποστολές, κάτι που επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή τους αξιοπιστία σε πραγματικές συνθήκες.

Τα πλεονεκτήματα των φρεγατών Bergamini

Οι φρεγάτες τύπου FREMM κλάσης Bergamini, που βρίσκονται στο επίκεντρο του ελληνικού σχεδιασμού για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού, συγκαταλέγονται στις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊκές μονάδες επιφανείας πολλαπλού ρόλου. Σχεδιάστηκαν από την Ιταλία και τη Γαλλία στο πλαίσιο κοινoύ προγράμματος και έχουν ήδη αποδείξει την αξία τους σε επιχειρησιακές αποστολές υψηλών απαιτήσεων. Πρόκειται για πλοία εκτοπίσματος περίπου 6.500 τόνων, με μήκος που ξεπερνά τα 140 μέτρα, τα οποία συνδυάζουν υψηλή αυτονομία και ευελιξία. Η σχεδίασή τους ενσωματώνει χαρακτηριστικά χαμηλής παρατηρησιμότητας (stealth), μειώνοντας το ίχνος τους σε ραντάρ και αισθητήρες.

Κεντρικό τους πλεονέκτημα είναι ο πολυδιάστατος ρόλος που μπορούν να επιτελέσουν. Οι FREMM είναι σε θέση να αναλάβουν αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου, αντιαεροπορικής άμυνας, επιτήρησης περιοχών, αλλά και πλήγματα κατά στόχων επιφανείας. Ειδικά στην ανθυποβρυχιακή διάσταση θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικές, χάρη στα προηγμένα σόναρ που διαθέτουν, τόσο τρόπιδας όσο και συρόμενα.

Στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, φέρουν σύγχρονα συστήματα κάθετης εκτόξευσης πυραύλων, ικανά να αντιμετωπίσουν απειλές σε μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, ενώ είναι εξοπλισμένες με πυροβόλα και συστήματα εγγύς άμυνας για προστασία από εισερχόμενα βλήματα ή ασύμμετρες απειλές.

Παράλληλα, διαθέτουν ισχυρές δυνατότητες κρούσης κατά πλοίων επιφανείας, με κατευθυνόμενους πυραύλους, καθώς και προηγμένα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου που ενισχύουν την επιβιωσιμότητά τους σε ένα σύνθετο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η δυνατότητα μεταφοράς και υποστήριξης ελικοπτέρου ναυτικής συνεργασίας, που αυξάνει κατακόρυφα την εμβέλεια επιτήρησης και τις ανθυποβρυχιακές δυνατότητες του πλοίου.

Οι φρεγάτες αυτές αναπτύσσουν ταχύτητα που ξεπερνά τους 27 κόμβους και διαθέτουν μεγάλη επιχειρησιακή αυτονομία, κάτι που τις καθιστά κατάλληλες για παρατεταμένες αποστολές σε ανοιχτές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό είναι η υψηλή διαλειτουργικότητα με δυνάμεις του ΝΑΤΟ, καθώς τα συστήματά τους είναι πλήρως συμβατά με τα πρότυπα της Συμμαχίας, επιτρέποντας τη συμμετοχή σε κοινές επιχειρήσεις και αποστολές.

Γενικά χαρακτηριστικά:

Εκτόπισμα: περίπου 6.500 – 6.700 τόνοι

Μήκος: ~144 μέτρα

Πλάτος: ~19,7 μέτρα

Βύθισμα: ~5 μέτρα

Πλήρωμα: 130 – 200 άτομα (ανάλογα με τη διαμόρφωση)

Επιδόσεις:

Μέγιστη ταχύτητα: άνω των 27 κόμβων

Αυτονομία: περίπου 6.000 ναυτικά μίλια

Σύστημα πρόωσης: CODLAG (συνδυασμός ντίζελ και ηλεκτρικής πρόωσης για μειωμένο θόρυβο και κατανάλωση)

Αισθητήρες και ηλεκτρονικά:

Ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών AESA (όπως το EMPAR ή Kronos)

Σόναρ τρόπιδας (hull-mounted sonar)

Συρόμενο σόναρ μεταβλητού βάθους (towed array sonar)

Σύστημα διαχείρισης μάχης (CMS) τελευταίας γενιάς

Συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου (ECM/ESM)

Οπλισμός (ενδεικτική διαμόρφωση):

Κάθετοι εκτοξευτές (VLS) για αντιαεροπορικούς πυραύλους (Aster 15/30)

Αντιπλοϊκοί πύραυλοι (π.χ. Teseo/Otomat)

Κύριο πυροβόλο 127mm ή 76mm

Δευτερεύον πυροβόλο 76mm ή 25mm

Τορπιλοσωλήνες για ελαφριές τορπίλες (ανθυποβρυχιακός πόλεμος)

Σύστημα εγγύς άμυνας (CIWS)

Αεροπορικές δυνατότητες:

Ελικοδρόμιο και υπόστεγο για 1–2 ελικόπτερα (NH90 ή AW101)

Υποστήριξη UAV (σε ορισμένες διαμορφώσεις)

Επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: