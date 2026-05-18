Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα εξοπλιστικά θέματα των ενόπλων δυνάμεων αλλά και η έναρξη της υλοποίησης της Εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030.

Σύμφωνα με πληροφορίες δόθηκε το πράσινο φως για τις δύο φρεγάτες Bergamini που είχαν περάσει πρόσφατα από την ειδική επιτροπή της βουλής.