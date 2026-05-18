Η αυξητική πορεία στις τιμές των καυσίμων συνεχίζει να προκαλεί ανησυχία, με τους καταναλωτές να βλέπουν νέες επιβαρύνσεις στα πρατήρια μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου επηρεάζουν άμεσα την αγορά ενέργειας, δημιουργώντας πιέσεις στις διεθνείς τιμές και κατ’ επέκταση στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ο οποίος εκτίμησε πως η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ μέσα στην εβδομάδα.

Όπως εξήγησε, η νέα άνοδος αποδίδεται στην έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου, παράγοντας που επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρώπης, με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στο 1,80 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η εικόνα αυτή δεν αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ακόμη ότι θεωρεί αναγκαία την παράταση των μέτρων στήριξης, επισημαίνοντας πως υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι τιμές να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του πολέμου.

Όπως ανέφερε, ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της κρίσης, η αγορά θα χρειαστεί τουλάχιστον τρεις μήνες ώστε να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα παραγωγής και διακίνησης ποσοτήτων.