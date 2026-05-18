Το Λουτράκι είναι ο κλασικός προορισμός που όλοι έχουμε συνδέσει, κυρίως, με μια ημερήσια απόδραση, μια χαλαρή βόλτα στην ανανεωμένη παραλία του ή έναν σύντομο καφέ δίπλα στο κύμα.

Ωστόσο, αυτή η παραθαλάσσια και κοσμοπολίτικη κωμόπολη της Κορινθίας κρύβει μια πολύ πιο πλούσια εμπειρία που ξεπερνά τα όρια της μονοήμερης εκδρομής. Γιατί πέρα από τα διάσημα αξιοθέατά του, τις πανέμορφες -φανερές και κρυμμένες- γωνιές στις γύρω περιοχές και το nightlifghtlife, κυρίως το καλοκαίρι, το Λουτράκι δεν περιορίζεται σε έναν ολοκληρωμένο low-profile προορισμό για κάθε εποχή του χρόνου. Φροντίζει να μεταμορφώνεται και να εξελίσσεται κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών -νεών και σταθερών όλα αυτά τα χρόνια.

Και το πιο δυνατό παράδειγμα αυτής της εξέλιξης είναι το «Taste of Loutraki – The Corinthian Food Festival». Πρόκειται για ένα γαστρονομικό φεστιβάλ-θεσμό, που φέτος μπαίνει αισίως στον πέμπτο χρόνο ζωής και στο οποίο η τοπική παράδοση και γαστρονομική κουλτούρα συναντά τις σύγχρονες γεύσεις, αποδεικνύοντας ότι η περιοχή έχει τη δική της αυτόνομη, γευστική ταυτότητα που αξίζει να ανακαλύψετε. Εμείς πήραμε μια πρώτη, δυνατή και νόστιμη γεύση από το «Taste of Loutraki – The Corinthian Food Festival», πριν λίγες ημέρες, μέσα από ένα ολοήμερο, επιμελημένο signature event που έδωσε από νωρίς τον τόνο της διοργάνωσης.

Το ραντεβού δόθηκε στο Isla Brown Corinthia Resort & Spa, Curio Collection by Hilton, ένας «εξωτικός» χώρος στην καρδιά των Αγίων Θεοδώρων, που σε εκπλήσσει από τη στιγμή που περνάς την πύλη του και βρίσκεσαι στον εξωτερικό του χώρο που μοιάζει σε κάνει να αισθάνεσαι πως βρίσκεσαι σε ένα εξωτικό νησί. Εξάλλου, και το σκηνικό που είχε στηθεί στο signature event ισορροπούσε ανάμεσα στην ανεπιτήδευτη κομψότητα και τη χαλαρή πολυτέλεια. Οι, δε, εξωτερικοί χώροι του resort — οι κήποι, η πισίνα και το outdoor bar — λειτούργησαν ως ένας φυσικός καμβάς, όπου η γαστρονομία συναντούσε την αισθητική.

Το Prelude Event λειτούργησε ως μια εισαγωγή στη φιλοσοφία του φεστιβάλ: μια σύγχρονη ανάγνωση της κορινθιακής γαστρονομίας, που δεν περιορίζεται στο προϊόν, αλλά επεκτείνεται στην εμπειρία, τη φιλοξενία και τον τρόπο ζωής. Εδώ, είχαμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε την τοπική παραγωγή μέσα από μια βιωματική διαδικασία, γνωρίζοντας όχι μόνο τις γεύσεις, αλλά και τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Από το welcome drink και το διακριτικό networking στους εξωτερικούς χώρους, έως το επιμελημένο γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, με live cooking και έμφαση σε τοπικές πρώτες ύλες, ενώ η βραδιά ολοκληρώθηκε στο rooftop bar, με signature cocktails εμπνευσμένα από τη γαστρονομική ταυτότητα της Κορινθίας, σε ένα φινάλε που λειτούργησε περισσότερο ως εμπειρία παρά ως επίλογος.

Ξεχώρισαν οι δημιουργικές προσεγγίσεις των bartenders Δημήτρη Αλεξανδρή και Παναγιώτη Κουτσούκου, οι οποίοι μετέφρασαν την τοπική πρώτη ύλη σε σύγχρονες cocktail προτάσεις, γεφυρώνοντας διακριτικά την παράδοση με τη σύγχρονη mixology.

Τι κρατάμε από την πρώτη αυτή γαστρονομική εμπειρία

Για να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί ενδεχομένως αγνοούν τον απίστευτο γαστρονομικό πλούτο της Κορινθίας, γενικότερα. Από τον παγκοσμίως διάσημο «μαύρο χρυσό» της περιοχής, την Κορινθιακή σταφίδα, το φημισμένο κρασί Νεμέας, το παρθένο ελαιόλαδό της, μέχρι τα ιδιαίτερα τυριά της, το μέλι της και τα φρέσκα εσπεριδοειδή, η Κορινθία κρύβει γαστρονομικούς θησαυρούς που εκπλήσσουν κάθε επισκέπτη.

Όπως εξέπληξε κι εμάς στο signature event δοκιμάζοντας τοπικά εδέσματα από παραγωγούς της περιοχής, που στους περισσότερους ήταν άγνωστα, όπως τα υπέροχα ουζοκούλουρα -παραδοσιακά κουλούρια της περιοχής που φτιάχνονται κυρίως το Πάσχα, με βασικά συστατικά το ούζο και τον γλυκάνισο- αλλά και τις ντρέδουρες ή ντρέδουλες, ένα τοπικό παραδοσιακό γλυκό των Χριστουγέννων. Δοκιμάσαμε, μεταξύ άλλων, μέλι σε διάφορες ποικιλίες, παραλλαγές και συνδυασμούς – λατρέψαμε το φουντουκόμελο, καθώς και το μέλι με τζίντζερ και λεμόνι- μαύρη σταφίδα και ήπιαμε κρασί από τη Νεμέα.

Αυτή η άγνωστη σε πολλούς γαστρονομική ταυτότητα δεν μένει πλέον κλεισμένη στα στενά όρια των τοπικών παραγωγών. Βγαίνει μπροστά και γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο «Taste of Loutraki – The Corinthian Food Festival» που θα πραγματοποιηθεί στις 5–7 Ιουνίου στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

Στην πέμπτη του διοργάνωση, το φεστιβάλ επιβεβαιώνει τον χαρακτήρα του ως ένας καθιερωμένος πλέον θεσμός, επαναπροσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη δυναμική του μέσα από μια πιο σύγχρονη, εξωστρεφή και εμπειρική προσέγγιση της γαστρονομίας.