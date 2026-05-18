Η Μπαρτσελόνα έχει στα πλάνα της εκτός από τον Ίμπον Ναβάρο και τον Βασίλη Σπανούλη εφόσον αποχωρήσει ο Τσάβι Πασκουάλ.

Οργιάζουν οι φήμες για πιθανή μετακόμιση του Τσάβι Πασκουάλ στην Ντουμπάι BC την επόμενη σεζόν. Ο ίδιος ο Ισπανός μίλησε για φήμες και έδειξε μέσα από τις τοποθετήσεις του ότι οι όποιες εξελίξεις θα προκύψουν μετά το τέλος της σεζόν.

Την ίδια ώρα όμως εκτός από τον Ίμπον Ναβάρο σύμφωνα με το «Encestando» το όνομα που βρέθηκε πρώτο στη λίστα των «μπλαουγκράνα» είναι αυτό του Βασίλη Σπανούλη. Οι Ισπανοί με αυτόν τον τρόπο δείχνουν το πόσο μεγάλη εκτίμηση έχουν οι Καταλανοί για τον Έλληνα προπονητή. Βέβαια τα όποια νεότερα από πλευράς Μπαρτσελόνα θα έρθουν και θα προκύψουν εφόσον οριστικοποιηθεί το τι θα γίνει με τον Πασκουάλ.