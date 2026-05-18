Ο Χάρης Δούκας μίλησε στον ΣΚΑΪ και στάθηκε στο ότι θα προκύψει τρόπος ώστε διατηρηθεί η Θύρα 13 από την Λεωφόρο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ και τοποθετήθηκε και σε ότι έχει να κάνει γύρω από τη Διπλή Ανάπλαση. Με αφορμή το πιθανότατα τελευταίο επίσημο παιχνίδι που έδωσε ο Παναθηναϊκός στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με τον ΠΑΟΚ εξήγησε τι θα συμβεί μετά την κατεδάφιση του γηπέδου.

Τόνισε και πάλι πως τη θέση του θα πάρει ένα μουσείο και ένα πάρκο. Πάνω σε αυτό ανάφερ πώς θεωρεί ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος για να διατηρηθεί και η ιστορική κερκίδα της Θύρας 13.

«Το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιουνίου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Θα πάω κι εγώ εκεί. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία, προχωράνε και τα έργα τα γύρω-γύρω: ‘τρέχει’ και του Ερασιτέχνη.

Είναι σημαντικό για παράδειγμα ότι υπάρχουν νέοι οδικοί άξονες, οκτώ χιλιόμετρα, τα δύο χιλιόμετρα είναι μια νέα κεντρική λεωφόρος, λεωφόρος Προφήτη Δανιήλ, με δύο και δύο λωρίδες, η οποία θα είναι νέα κεντρική αρτηρία στον Ελαιώνα και θα δώσει μια διέξοδο στο χάος που δημιουργείται στον Κηφισό. Είναι έργα που δίνουν μεγάλη πνοή.

Το αμέσως επόμενο διάστημα δίνουμε 25 στρέμματα με πράσινο, γήπεδα μπάσκετ, πάρκα σκύλων, κάτω από τη Λεωφόρο Αθηνών. Αμέσως μετά ξεκινά το δεύτερο κομμάτι της Ανάπλασης με το ‘Απόστολος Νικολαΐδης’, θα γίνει εκεί μουσείο και πάρκο και νομίζω ότι θα βρούμε μια δυνατότητα (τρόπο) να διατηρηθεί η ιστορική κερκίδα», τόνισε.