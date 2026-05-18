Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε δημόσια την υποστήριξή του στον Akyla μετά τη συμμετοχή του στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη.

Ο Έλληνας τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου με το τραγούδι «Ferto» και κατάφερε να κατακτήσει τη 10η θέση για την Ελλάδα. Την πρώτη θέση στον διαγωνισμό πήρε η Ντάρα, η οποία χάρισε στη Βουλγαρία τη νίκη.

Λίγες ώρες μετά τον τελικό, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ένα Instagram story αφιερωμένο στον Akyla. Ο σταρ του NBA δημοσίευσε φωτογραφία από την εμφάνισή του στη Eurovision και έγραψε: «Ο νικητής μου», προσθέτοντας και emoji με χρυσό μετάλλιο.