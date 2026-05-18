Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος νυχτοπεταλούδας που ζει αποκλειστικά στην Κρήτη και αποφάσισαν να του δώσουν το όνομα του Pope Leo XIV προς τιμήν της περιβαλλοντικής του δράσης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το νέο είδος ονομάστηκε Pyralis papaleonei και παρουσιάστηκε σε επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στις 28 Απριλίου στο περιοδικό Nota Lepidopterologica, το οποίο ειδικεύεται σε πεταλούδες και σκόρους. «Ελπίζουμε η φωνή του να αποτελέσει παράδειγμα για την ανθρωπότητα», έγραψαν οι ερευνητές για τον Πάπα Λέοντα.

Η νυχτοπεταλούδα ξεχωρίζει για τα μοβ μπροστινά φτερά του, μια πορτοκαλί-χρυσή κηλίδα και έντονες λευκές γραμμές. Το είδος εντοπίστηκε αποκλειστικά στα Λευκά Όρη στη δυτική Κρήτη, κυρίως σε υψόμετρα μεταξύ 1.000 και 1.200 μέτρων. Σύμφωνα με τη μελέτη, το είδος υπήρχε ήδη εδώ και χρόνια σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όμως είχε ταξινομηθεί λανθασμένα ως συγγενικό είδος με την ονομασία “Pyralis kacheticalis”.

Οι επιστήμονες κατάλαβαν το λάθος όταν εξέτασαν πιο προσεκτικά τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά όσο και το DNA των εντόμων. Για τη μελέτη αναλύθηκαν περίπου 100 δείγματα, εκ των οποίων τα 45 ανήκαν στο νέο είδος, με τη χρήση γενετικής ανάλυσης και DNA barcoding.

Μέχρι στιγμής, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης νυχτοπεταλούδας. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι προσελκύεται από τεχνητές πηγές φωτός και φαίνεται να είναι πιο δραστήρια τον Ιούνιο. Ο ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης, Peter Huemer, τόνισε ότι κάθε χρόνο ανακαλύπτονται περίπου 700 νέα είδη νυχτοπεταλούδας και σκόρων, κυρίως σε τροπικές περιοχές.

«Αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση βιοποικιλότητας, όμως μόνο ένα μικρό μέρος των ειδών του πλανήτη έχει καταγραφεί επιστημονικά», ανέφερε. Η ονομασία προς τιμήν του Πάπα ακολουθεί μακρά παράδοση στην ταξινόμηση εντόμων, καθώς υπάρχουν ήδη είδη με ονόματα που παραπέμπουν σε βασιλιάδες, καρδινάλιους και πρίγκιπες.

Ο Πάπας Λέοντας προστέθηκε έτσι σε μια ιδιαίτερη λίστα διασήμων που έχουν δώσει το όνομά τους σε είδη ζώων και εντόμων. Το 2022, ένα είδος χιλιοποδαρούσας ονομάστηκε προς τιμήν της Taylor Swift, ενώ το 2024 νέο είδος φιδιού στα Ιμαλάια πήρε το όνομα του Leonardo DiCaprio.

Αντίστοιχα, το 2016 επιστήμονες έδωσαν το όνομα του Brad Pitt σε νέο είδος παρασιτικής σφήκας, ενώ το 2012 είδος αλογόμυγας ονομάστηκε προς τιμήν της Beyoncé.