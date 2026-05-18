Υπάρχουν μέρη που τα επισκέπτεσαι για τα αξιοθέατά τους και μέρη που σε μαγνητίζουν από την πρώτη ματιά λόγω της μοναδικής τους ομορφιάς. Ένα από αυτά τα μέρη είναι και η Κορωνησία, το μικρό, σχεδόν πλωτό ψαροχώρι στην «καρδιά» του Αμβρακικού Κόλπου.

Βρίσκεται δίπλα στην Άρτα (απέχει περίπου 25 λεπτά από την πόλη) και είναι ένα μέρος που μάλλον δεν θα φαντάζεσαι ότι υπάρχει. Ένα ανεξερεύνητο «στολίδι» της Ηπείρου, που απλώνεται σε ένα μοναδικό σκηνικό, ενώ μοναδική είναι και η διαδρομή προς την Κορωνησία, που αποτελεί κι ένα από τα πιο καθηλωτικά road trips της Ελλάδας, καθώς σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι σχεδόν «περπατάς» πάνω στη θάλασσα.

Η Κορωνησία, εξάλλου, ενώνεται με την ηπειρώτικη γη με έναν μακρύ κι εντυπωσιακό στενό δρόμο. Το γραφικό αυτό ψαροχώρι έχει μόλις 167 μόνιμους κατοίκους, ενώ εδώ έζησε ο Όσιος Ονούφριος. Αποτελεί, επίσης, έναν ιδανικό προορισμό για όσους θέλουν να περάσουν λίγες ήσυχες στιγμές, μακριά από την πολυκοσμία. Άλλωστε, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια προς ενοικίαση, ενώ θα βρείτε γραφικές ψαροταβέρνες με ολόφρεσκα ψάρια. Η βόλτα, δε, στα σοκάκια της θα σας ενθουσιάσει, ειδικά τα παραδοσιακά σπίτια με τις ανθισμένες αυλές, ενώ στο γραφικό λιμανάκι βρίσκονται δεμένα παραδοσιακά ψαροκάικα.

Σημείο αναφοράς της είναι ο βυζαντινός ναός της Παναγίας Κορωνησίας, ο οποίος χρονολογείται από τον 7ο αιώνα ή κατά άλλους τον 10ο αιώνα και παραπέμπει στον σπάνιο τύπο του σταυροειδούς ημιεγγεγραμμένου με τρούλο ναού. Στο νησάκι αναπαράγονται οι περίφημοι αργυροπελεκάνοι, ένα από τα σπανιότερα είδη πουλιών στον κόσμο. Γενικότερα, τα ζεστά, ρηχά νερά είναι το ιδανικό μέρος για αναπαραγωγή πάρα πολλών ειδών της θαλάσσιας πανίδας.

