Στην καρδιά της ορεινής επαρχίας Wakayama Prefecture, στην Ιαπωνία, εκεί όπου η ομίχλη μπλέκεται με τα αιωνόβια δάση, το Mount Koya -ή Κογιασάν- δεν είναι απλώς ένας προορισμός, είναι μια εμπειρία βαθιάς πνευματικότητας.

Ιδρυμένο το 816 μ.Χ. από τον μοναχό Kukai, γνωστό ως Κόμπο Νταΐσι, αποτελεί μέχρι σήμερα το κέντρο του Shingon Buddhism και έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στην Ιαπωνία.

Σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, η μικρή αυτή ορεινή πόλη φιλοξενεί περισσότερους από εκατό ναούς, διάσπαρτους μέσα σε πυκνά δάση. Η ατμόσφαιρα είναι σχεδόν υπερβατική, ειδικά νωρίς το πρωί, όταν η υγρασία του βουνού τυλίγει τα ξύλινα κτίσματα και οι ήχοι της φύσης αντικαθιστούν κάθε έννοια αστικής ζωής.

Το πιο συγκλονιστικό σημείο του Κογιασάν είναι αναμφίβολα το Okunoin Cemetery. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα νεκροταφεία της Ιαπωνίας, με περισσότερες από 200.000 ταφόπλακες να απλώνονται κατά μήκος ενός μονοπατιού σκεπασμένου με βρύα.

Το μονοπάτι οδηγεί στο μαυσωλείο του Κουκάι, όπου οι πιστοί θεωρούν ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά παραμένει σε αιώνιο διαλογισμό. Περπατώντας εδώ, ανάμεσα σε φανάρια που τρεμοσβήνουν και δέντρα που υψώνονται σαν φυσικοί καθεδρικοί, νιώθει κανείς πως εισέρχεται σε έναν διαφορετικό χρόνο.

Για μια πιο αυθεντική εμπειρία, αξίζει να διανυκτερεύσετε σε ένα shukubo –παραδοσιακό κατάλυμα μέσα σε ναό. Η μέρα ξεκινά πριν την αυγή με συμμετοχή σε βουδιστικές προσευχές, σε έναν χώρο γεμάτο θυμίαμα και σιωπή.

Ακολουθεί το shojin ryori, η εκλεπτυσμένη χορτοφαγική κουζίνα των μοναχών, που βασίζεται στην απλότητα και την εποχικότητα των υλικών, αλλά προσφέρει εντυπωσιακό βάθος γεύσης.

Παρότι απέχει μόλις δύο ώρες από την Οσάκα, το Κογιασάν μοιάζει αποκομμένο από τον σύγχρονο κόσμο. Η πρόσβαση, που περιλαμβάνει τρένο και τελεφερίκ, λειτουργεί σχεδόν σαν τελετουργική μετάβαση από το κοσμικό στο πνευματικό.

Εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στην Ιαπωνία, η έννοια του ταξιδιού αποκτά άλλη διάσταση. Δεν πρόκειται απλώς για τοπία ή αξιοθέατα, αλλά για μια σπάνια ευκαιρία να επιβραδύνετε, να παρατηρήσετε και -ίσως- να συνδεθείτε με κάτι βαθύτερο.