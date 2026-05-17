Αστυνομική άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποιείται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 17 Μαΐου 2026 στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, με τις Αρχές να εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Στο πλαίσιο της άσκησης έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικά σημεία της περιοχής, μεταξύ αυτών και στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη. Τα μέτρα λαμβάνονται με στόχο την προστασία τόσο των κατοίκων όσο και των πολιτών που κινούνται στην περιοχή.

Οι αρμόδιες Αρχές διευκρινίζουν ότι πρόκειται αποκλειστικά για προγραμματισμένη άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ούτε η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από τα σημεία όπου διεξάγεται η άσκηση.