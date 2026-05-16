Ο άδοξος αποκλεισμός από το Final Four της Αθήνας… άναψε φωτιές στον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα την επόμενη σεζόν, αν και οι Πράσινοι δείχνουν με τη στάση τους ότι δεν θα προχωρήσουν σε κινήσεις εν θερμώ.

Παρά τη φημολογία που θέλει τον Εργκίν Αταμάν να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του στον σύλλογο και να βρίσκεται κοντά στην έξοδο, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν τοποθετούνται επισήμως.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάντως είναι αποφασισμένος να αλλάξει το κλίμα στον Παναθηναϊκό και θα το κάνει ολοκληρώνοντας πολύ σύντομα μία ηχηρή μεταγραφή, που θα συζητηθεί σε όλη την Ευρώπη.

