Ικανοποίηση για τους διαιτητές

Σε ρυθμό Final Four κινούνται όλοι στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι έχουν το ματς με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Στις τάξεις των ερυθρόλευκων το μυαλό όλων είναι στο ευρωπαϊκό και στην ΚΑΕ είναι δεδομένη η ικανοποίηση για τους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Telecom Center Athens. Η αλήθεια είναι πως στον Πειραιά δεν είχαν ιδιαίτερες προτιμήσεις, δεν κάνουν ποτέ θόρυβο για τη διαιτησία άλλωστε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ικανοποίηση για τα ονόματα που ανακοίνωσε η Euroleague. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται αποκλειστικά από την ομάδα το τι θα γίνει στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε, ο οποίος μοιάζει με τελικό.

«Πετάει» ο Μπαρτζώκας

Στα καλύτερά του είναι αυτές τις ημέρες ο Γιώργος Μπαρτζώκας και αυτό δείχνει και την ψυχολογία που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Όσοι έχουν συναναστραφεί τον προπονητή των ερυθρόλευκων αυτό το διάστημα έχουν να λένε για το πόσο ανεβασμένος είναι και ήρεμος, χαλαρός, σαν να μην τον βαραίνει καθόλου η πίεση που φυσιολογικά υπάρχει πριν από ένα Final Four. Ο Μπαρτζώκας όμως είναι πολύ έμπειρος πλέον ενώ και η απουσία του Παναθηναϊκού παίζει τον δικό της, καθόλου μικρό, ρόλο σε όλο αυτό. Με δεδομένο πάντως πως ο κόουτς Μπαρτζώκας περνάει την ψυχολογία του και στην ομάδα, στον Πειραιά πιστεύουν πραγματικά πως ήρθε επιτέλους η ώρα να σηκώσουν ψηλά το τρόπαιο.

Απομονωμένος ο Αταμάν

Σε πάρα πολύ δύσκολη θέση έχει έρθει ο Εργκίν Αταμάν μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια καθώς δεν έχει κανέναν… σύμμαχο πλέον. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει απογοητευθεί, οι οπαδοί το ίδιο, ενώ και στα αποδυτήρια το κλίμα μόνο καλό δεν είναι. Ο Τούρκος διαχειρίστηκε πολύ λάθος την κατάσταση φέτος, όχι μόνο με τον χρόνο συμμετοχής του κάθε παίκτη αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο, οπότε τώρα ήρθε η ώρα να… πληρώσει γι’ αυτό. Οι παίκτες, άλλωστε, θυμούνται τα πάντα και χρεώνουν πολλά στον Τούρκο. Όπως, για παράδειγμα, το γεγονός πως στις δηλώσεις του τα έχωνε πάντα σε κάποιους, δεν αναφερόταν ποτέ όμως σε κάποιους άλλους. Δεν είπε ποτέ κάτι για τον Ναν, για τον… τουρίστα Χέιζ-Ντέιβις, για τον Σλούκα, γενικά για τα πιο βαριά ονόματα δεν είπε ποτέ τίποτα.

Δεν τον στηρίζει κανείς

Το γεγονός, πάντως, ότι ο Αταμάν δεν… έκραξε ποτέ τα πιο δυνατά ονόματα, δεν σημαίνει πως αυτοί οι παίκτες δεν έχουν παράπονα από τον προπονητή. Ο Ναν δεν είχε ποτέ καμία βοήθεια από τον Τούρκο ώστε να ελευθερωθεί από τις «παγίδες» της Βαλένθια, ο Σλούκας έβλεπε όλη τη σεζόν ότι ο προπονητής δεν το πήγαινε καλά το θέμα και πίστευε πως θα άλλαζε στη συνέχεια αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο, γενικά ο Αταμάν έτσι όπως τα κατάφερε δεν έχει κανένα στήριγμα στα αποδυτήρια. Οι πράσινοι βέβαια θα τα δώσουν όλα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όχι για να σώσουν τον προπονητή τους όμως, αλλά για τους εαυτούς τους, τον Γιαννακόπουλο και τον κόσμο που ήταν πάντα δίπλα τους.

Η δύσκολη περίπτωση του Άλεν

Στον «τελικό» με την ΑΕΚ είναι το μυαλό όλων στον Ολυμπιακό, καθώς παίζεται η έξοδος στο Champions League. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν… διαγράψει όλα τα άλλα θέματα και δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Υπάρχουν και τα μεταγραφικά άλλωστε και για κάποιες θέσεις, όπως αυτή του αριστερού μπακ, είναι γνωστό εδώ και πολλούς μήνες ότι θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Ένα από τα ονόματα που απασχολούν τους ερυθρόλευκους, όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, είναι αυτό του Νόα Άλεν. Του Ελληνοαμερικανού συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι. Ο 22χρονος αριστερός μπακ αρέσει στους ανθρώπους του Ολυμπιακού αλλά η απόκτησή του δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, όχι μόνο λόγω των απαιτήσεων των Αμερικανών αλλά και λόγω του ενδιαφέροντος και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Ό,τι θέλουν Ριμπάλτα – Νίκολιτς

Όλα είναι έτοιμα στην ΑΕΚ για τη φιέστα της Κυριακής, με τους ανθρώπους που είναι κοντά στον Μάριο Ηλιόπουλο να υποστηρίζουν πως θα μείνει αξέχαστη. Όπως και το φετινό πρωτάθλημα που κατέκτησε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ πάντως λέει και κάτι ακόμη, ενόψει των μεταγραφικών: Ο Ηλιόπουλος έχει πει σε Νίκολιτς και Ριμπάλτα πως θα έχουν ό,τι ζητήσουν, καθώς η ενίσχυση είναι αναγκαία ενόψει της νέας σεζόν και της σίγουρης συμμετοχής σε League Phase, είτε του Champions είτε του Europa League. Στη Νέα Φιλαδέλφεια βέβαια θέλουν να είναι στο Champions League και αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ενισχυθούν σημαντικά. Και ο Ηλιόπουλος έχει δεσμευθεί σε Ριμπάντα και Νίκολιτς για αυτό.