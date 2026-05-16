Με κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου ξεκινάει σήμερα το μίτινγκ Βεργώτεια, το πρώτο από μια σειρά δυνατών διοργανώσεων που θα διεξαχθούν στη χώρα μας.

Το ΔΑΚ Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής» θα υποδεχθεί τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος το 2022 στην ίδια διοργάνωση πέτυχε 8,36 μέτρα.

Ο Τεντόγλου θα κάνει τον πρώτο του αγώνα εντός συνόρων, πριν ξεκινήσει τη διαδρομή στους αγώνες Diamond League στις 23 Μαΐου στη Σιαμέν.

Ο Έλληνας αθλητής με 8,27 μ. από τη χειμερινή σεζόν, θέλει να ξεκινήσει δυνατά τους αγώνες του στη θερινή περίοδο, η κορύφωση της οποίας θα γίνει τον Αύγουστο με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και θα ακολουθήσει το Ultimate Championships.

Το Αργοστόλι επέλεξε ως επόμενη στάση της σεζόν η Παναγιώτα Δόση, λίγες ημέρες μετά το 1,80 μ. στο ύψος στους Διασυλλογικούς Αγώνες, στον πρώτο της αγώνα μετά τον τραυματισμό της.

Στο ίδιο αγώνισμα θα είναι παρούσα και η πρωταθλήτρια από το Μαυροβούνιο, Μαρία Βούκοβιτς, στο ντεμπούτο της στη θερινή σεζόν.

Τα πρώτα άλματα της περιόδου θα κάνει στο ύψος ο Χαράλαμπος Αλιβιζάτος, που το χειμώνα ξεπέρασε τα 2,25 μ. και έβαλε γερές βάσεις για μια λαμπρή σεζόν. Ο νεαρός αθλητής στοχεύει σε ένα καλό ξεκίνημα σε μια χρονιά που κορυφώνεται τον Αύγουστο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το ertsports3 στις 18.00.