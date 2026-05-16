Μια σημαντική επιστημονική μελέτη έρχεται να αμφισβητήσει όσα θεωρούνταν μέχρι σήμερα δεδομένα για μία από τις πιο κοινές μορφές εγκεφαλικού επεισοδίου, υποδεικνύοντας ότι η αιτία ίσως δεν βρίσκεται τελικά στις φραγμένες αρτηρίες, αλλά στη δυσλειτουργία των μικρών αιμοφόρων αγγείων του ίδιου του εγκεφάλου.

Η νέα έρευνα φωτίζει τους πιθανούς μηχανισμούς πίσω από το λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο, έναν τύπο ισχαιμικού εγκεφαλικού που επηρεάζει βαθύτερες περιοχές του εγκεφάλου, και ενδέχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί προσεγγίζουν τόσο τη θεραπεία όσο και την πρόληψή του.

Τι είναι το λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο

Το λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί μορφή ισχαιμικού εγκεφαλικού, δηλαδή εγκεφαλικού που προκαλείται από διακοπή της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο. Πρόκειται για μικρότερα εγκεφαλικά επεισόδια σε σχέση με άλλους τύπους, τα οποία εμφανίζονται βαθιά στις υποφλοιώδεις περιοχές του εγκεφάλου.

Τα επεισόδια αυτά συνδέονται στενά με βλάβες στα μικρά αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου, μια κατάσταση γνωστή ως εγκεφαλική νόσος μικρών αγγείων (cerebral small vessel disease – cSVD). Ωστόσο, μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφές τι ακριβώς προκαλεί αρχικά αυτές τις βλάβες.

Η επικρατούσα ιατρική αντίληψη θεωρούσε ότι, όπως και στα περισσότερα ισχαιμικά εγκεφαλικά, βασικός παράγοντας κινδύνου ήταν η στένωση ή η απόφραξη μεγαλύτερων αρτηριών λόγω συσσώρευσης λίπους.

Όμως, τα νέα δεδομένα δείχνουν πως η εικόνα ίσως είναι πολύ πιο σύνθετη.

Η δήλωση-κλειδί της Joanna Wardlaw

Η συγγραφέας της μελέτης, Joanna Wardlaw, CBE, FRCP, FRSE FMedSci, FRCR, καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Νευροαπεικόνισης στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στο Ηνωμένο Βασίλειο, τόνισε σε σχετικό δελτίο Τύπου: «Αυτή η μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι το λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο δεν προκαλείται από λιπώδη απόφραξη μεγαλύτερων αρτηριών, αλλά από νόσο των μικρών αγγείων μέσα στον ίδιο τον εγκέφαλο».

Η ίδια υπογράμμισε ότι η διάκριση αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη μελλοντική αντιμετώπιση των ασθενών: «Η αναγνώριση αυτής της διάκρισης είναι κρίσιμη, επειδή εξηγεί γιατί οι συμβατικές θεραπείες όπως τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δεν είναι τόσο αποτελεσματικές για αυτό το είδος εγκεφαλικού επεισοδίου και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης νέων θεραπειών που στοχεύουν στην υποκείμενη μικροαγγειακή βλάβη».

Πόσο συχνά είναι τα ισχαιμικά και τα λακουνιαία εγκεφαλικά

Τα ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια αντιστοιχούν περίπου στο 87% όλων των εγκεφαλικών επεισοδίων, καθώς προκαλούνται από απόφραξη αιμοφόρων αγγείων που περιορίζει τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.

Από αυτά, περίπου το ένα τέταρτο είναι λακουνιαία εγκεφαλικά επεισόδια.

Παρότι πρόκειται για συχνή μορφή εγκεφαλικού, οι γιατροί μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν συνήθως το λακουνιαίο εγκεφαλικό με τον ίδιο τρόπο όπως και τις υπόλοιπες μορφές ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Οι καθιερωμένες θεραπείες πρόληψης επικεντρώνονται κυρίως στην αποτροπή της στένωσης και της απόφραξης των αρτηριών μέσω ελέγχου της χοληστερόλης και χορήγησης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων, όπως η ασπιρίνη.

Ωστόσο, οι επιστήμονες παρατηρούσαν εδώ και καιρό ότι φάρμακα όπως η ασπιρίνη φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη των λακουνιαίων εγκεφαλικών σε σχέση με άλλες μορφές της νόσου.

Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Circulation

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Circulation και βασίστηκε σε δεδομένα από 229 ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο.

Από αυτούς:

131 ασθενείς είχαν υποστεί λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο

οι υπόλοιποι είχαν υποστεί ήπιο μη λακουνιαίο εγκεφαλικό

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τη Μελέτη Ήπιου Εγκεφαλικού Επεισοδίου 3, η οποία περιλάμβανε άτομα που είχαν πρόσφατα υποστεί εγκεφαλικό στο Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου την περίοδο 2018-2021.

Κάθε ασθενής υποβλήθηκε σε:

εκτεταμένες κλινικές αξιολογήσεις

μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου κατά την ένταξη στη μελέτη

Οι ίδιες εξετάσεις επαναλήφθηκαν έναν χρόνο αργότερα.

Στόχος των ερευνητών ήταν να διερευνήσουν πώς σχετίζονται οι μεταβολές στις αρτηρίες με τους διαφορετικούς τύπους εγκεφαλικού, αλλά και με τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία των συμμετεχόντων με την πάροδο του χρόνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν:

στη στένωση των μεγάλων αρτηριών, η οποία θεωρείται παραδοσιακά βασικός παράγοντας κινδύνου για τα ισχαιμικά εγκεφαλικά

στη διεύρυνση και επιμήκυνση μικρότερων αρτηριών μέσα στον εγκέφαλο

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η στένωση των μεγάλων αρτηριών δεν σχετιζόταν ούτε με το λακουνιαίο εγκεφαλικό ούτε με τους δείκτες εγκεφαλικής νόσου μικρών αγγείων (cSVD).

Αντίθετα, η διεύρυνση και η επιμήκυνση των μικρών αρτηριών μέσα στον εγκέφαλο παρουσίαζαν ισχυρή σύνδεση με το λακουνιαίο εγκεφαλικό.

Μάλιστα, οι ασθενείς των οποίων οι απεικονιστικές εξετάσεις εμφάνιζαν αυτές τις αλλοιώσεις είχαν τετραπλάσιες πιθανότητες να έχουν υποστεί λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παράλληλα, οι αλλαγές αυτές συνδέθηκαν έντονα με σχεδόν όλους τους δείκτες cSVD που αξιολόγησαν οι επιστήμονες.

Επιπλέον, σχετίζονταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νέου «σιωπηλού» εγκεφαλικού επεισοδίου μέσα στον επόμενο χρόνο.

Τι είναι το «σιωπηλό» εγκεφαλικό επεισόδιο

Το σιωπηλό εγκεφαλικό αφορά μικρές βλάβες στον εγκεφαλικό ιστό που προκαλούνται από περιορισμένη παροχή αίματος.

Ονομάζεται «σιωπηλό» επειδή συχνά δεν εμφανίζει εμφανή συμπτώματα και περνά απαρατήρητο.

Παρά τη φαινομενικά ήπια φύση του, μπορεί να επηρεάσει σταδιακά τη γνωστική λειτουργία και να αυξήσει τον κίνδυνο μελλοντικών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Σύμφωνα με τη μελέτη, περισσότερο από το ένα τέταρτο των ασθενών εμφάνισε τέτοιου τύπου σιωπηλά εγκεφαλικά επεισόδια, ακόμη και ενώ λάμβανε τις καθιερωμένες θεραπείες πρόληψης.

Οι θεραπείες αυτές περιλάμβαναν:

αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα

αντιυπερτασικά φάρμακα

φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι, αν και αυτές οι προσεγγίσεις παραμένουν σημαντικές, πιθανόν να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής νόσου μικρών αγγείων.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Παρόλο που αυτές οι προσεγγίσεις παραμένουν σημαντικές και δεν πρέπει να υποτιμώνται, η συσσώρευση στοιχείων, σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, υποδηλώνει ότι η δευτερογενής πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου που βασίζεται σε κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας και των στατινών, έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της εξέλιξης της εγκεφαλικής βλάβης που σχετίζεται με την cSVD».

Γιατί οι διευρυμένες αρτηρίες μπορεί να αποτελούν πρόβλημα

Αρχικά, η σύνδεση μεταξύ διεύρυνσης αρτηριών και εγκεφαλικού φαίνεται αντιφατική, καθώς θεωρητικά τα μεγαλύτερα αγγεία θα έπρεπε να διευκολύνουν τη ροή αίματος.

Οι επιστήμονες, ωστόσο, προτείνουν διαφορετικές εξηγήσεις.

Μία πιθανότητα είναι να υπάρχει κοινό γενετικό υπόβαθρο μεταξύ:

της διεύρυνσης των αρτηριών• της νόσου μικρών αγγείων

του λακουνιαίου εγκεφαλικού επεισοδίου

Μια άλλη εξήγηση είναι ότι η διεύρυνση και επιμήκυνση των αρτηριών προκαλεί επιπλέον πίεση σε άλλα αιμοφόρα αγγεία, διαταράσσοντας έτσι τη φυσιολογική αιματική ροή και οδηγώντας σε βλάβες.

Η Joanna Wardlaw εξηγεί: «Κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι τα ευρύτερα αιμοφόρα αγγεία θα έδιναν καλύτερη ροή αίματος, αλλά μπορεί επίσης η διεύρυνση, όπως εδώ, να υποδηλώνει απώλεια φυσιολογικών υποστηρικτικών μεμβρανών στο τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων των μεγάλων αρτηριών, πράγμα που σημαίνει ότι τα αιμοφόρα αγγεία είναι “σακουλώδη” και λιγότερο ικανά να ελέγχουν τη ροή. Πιστεύουμε ότι αυτό συμβαίνει και στα μικρά αρτηρίδια στον εγκέφαλο».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Η διεύρυνση σχετιζόταν με χειρότερη λειτουργία των μικρών αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο, κάτι που γνωρίζουμε ότι αποτελεί πρόβλημα στο λακουνικό εγκεφαλικό επεισόδιο και την ασθένεια των μικρών αγγείων».

Και κατέληξε: «Πιστεύουμε ότι η διεύρυνση των μεγάλων αρτηριών που παρατηρείται στην εργασία μας αντικατοπτρίζει αυτό που συμβαίνει στις μικρές αρτηρίολες στον εγκέφαλο, οι οποίες γίνονται σακούλες και χάνουν την ικανότητα να συστέλλονται και να διαστέλλονται για να διαχειρίζονται τη ροή του αίματος».

Οι περιορισμοί της μελέτης

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έρευνα είχε και ορισμένους περιορισμούς.

Συγκεκριμένα, όλα τα δεδομένα προέρχονταν από ασθενείς μίας μόνο πόλης, του Εδιμβούργου.

Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και πολυκεντρικές μελέτες, με συμμετοχή ασθενών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, ώστε τα αποτελέσματα να μπορούν να γενικευθούν με μεγαλύτερη ασφάλεια στον γενικό πληθυσμό.

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις μετά το εγκεφαλικό

Οι ερευνητές θεωρούν ότι η θεραπεία των ασθενών με λακουνιαίο εγκεφαλικό θα πρέπει πλέον να στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση της λειτουργίας των μικρών αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου και όχι αποκλειστικά στην αντιμετώπιση πιθανών αποφράξεων των μεγάλων αρτηριών.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κλινική δοκιμή LACunar Intervention Trial 3 (LACI-3).

Η μελέτη εξετάζει κατά πόσο δύο ήδη γνωστά καρδιαγγειακά φάρμακα:

η κιλοσταζόλη

η μονονιτρική ισοσορβίδη

μπορούν να βοηθήσουν στη στοχευμένη αντιμετώπιση της εγκεφαλικής νόσου μικρών αγγείων.

Η Wardlaw ανέφερε: «Η δοκιμή LACI-3 δοκιμάζει δύο υπάρχοντα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην καρδιακή και περιφερική αγγειακή νόσο, τα οποία πιστεύουμε ότι μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία των μικρών αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο και έτσι να βελτιώσουν καλύτερα τον έλεγχο της παροχής αίματος».

Σύμφωνα με την ίδια, η ελπίδα είναι ότι η νέα αυτή προσέγγιση θα:

μειώσει τα νέα λακουνιαία εγκεφαλικά επεισόδια

περιορίσει τη γνωστική παρακμή

αποτρέψει άλλες σοβαρές επιπτώσεις της νόσου μικρών αγγείων

Η μεγάλη δοκιμή που μπορεί να αλλάξει τις θεραπείες του μέλλοντος

Η κλινική δοκιμή LACI-3 βρίσκεται σήμερα στον πρώτο χρόνο στρατολόγησης συμμετεχόντων και πραγματοποιείται σε 38 διαφορετικά κέντρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο στόχος των ερευνητών είναι να συμμετάσχουν συνολικά 1.300 ασθενείς με λακουνιαίο εγκεφαλικό επεισόδιο, οι οποίοι θα λάβουν θεραπεία για διάστημα 18 μηνών.

Κύριος στόχος της μελέτης είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο οι νέες θεραπείες μπορούν να επιβραδύνουν ή να αποτρέψουν τη γνωστική παρακμή που συνδέεται με τη νόσο μικρών αγγείων.

Εφόσον τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν τα σημερινά ευρήματα, η συγκεκριμένη δοκιμή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια εντελώς νέα προσέγγιση στη θεραπεία και πρόληψη των λακουνιαίων εγκεφαλικών επεισοδίων τα επόμενα χρόνια.