Οι μικροενοχλήσεις και οι πόνοι είναι συχνό φαινόμενο όσο μεγαλώνουμε. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποια συμπτώματα αποτελούν μια φυσιολογική αλλαγή της ηλικίας και ποια μπορεί να κρύβουν κάτι πιο σοβαρό.

Ειδικοί στο Today επισημαίνουν ότι το σώμα σπάνια δημιουργεί νέα συμπτώματα χωρίς λόγο. Όταν ένας πόνος επηρεάζει την καθημερινότητα, διαταράσσει τον ύπνο ή επιμένει για μεγάλο διάστημα, χρειάζεται αξιολόγηση από γιατρό. Ακολουθούν 6 σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αποδίδετε απλώς στη γήρανση.

1. Πόνος που χειροτερεύει όσο κινείστε

Η δυσκαμψία στις αρθρώσεις το πρωί είναι αρκετά συνηθισμένη με την ηλικία, καθώς οι χόνδροι φθείρονται σταδιακά. Ωστόσο, όταν ο πόνος γίνεται πιο έντονος όσο κινείστε, μπορεί να υποδηλώνει φλεγμονή, αρθρίτιδα ή πραγματική βλάβη στις αρθρώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν ο πόνος:

είναι οξύς,

συνοδεύεται από πρήξιμο,

περιορίζει την κινητικότητα,

προκαλεί αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα,

επιμένει για εβδομάδες.

Ένας απλός κανόνας είναι ο εξής: αν η κίνηση βοηθά τον πόνο να υποχωρεί, πιθανότατα σχετίζεται με την ηλικία. Αν όμως η δραστηριότητα τον επιδεινώνει, θα πρέπει να γίνει ιατρικός έλεγχος.

2. Ξαφνικές αλλαγές στην ούρηση

Μεγαλώνοντας, είναι φυσιολογικό να αυξάνονται οι επισκέψεις στην τουαλέτα. Όμως η ξαφνική αλλαγή στις συνήθειες της ούρησης δεν πρέπει να αγνοείται. Συμπτώματα που θεωρούνται προειδοποιητικά είναι:

έντονη και ξαφνική ανάγκη για ούρηση,

κάψιμο κατά τη διάρκεια της ούρησης

δυσκολία στην έναρξη της ούρησης,

αδύναμη ροή ούρων,

αίμα στα ούρα.

Τα παραπάνω μπορεί να σχετίζονται με λοιμώξεις, πέτρες στα νεφρά, προβλήματα στην ουροδόχο κύστη, διόγκωση του προστάτη ή και πιο σοβαρές παθήσεις, όπως ο καρκίνος. Το να ξυπνά κάποιος μία φορά τη νύχτα για ούρηση θεωρείται συχνά φυσιολογικό. Όταν όμως οι αλλαγές εμφανίζονται απότομα, απαιτείται εξέταση από ειδικό.

3. Σφίξιμο στο στήθος που δεν υποχωρεί

Ένα ήπιο αίσθημα κόπωσης που περνά με την ξεκούραση μπορεί να συνδέεται με την ηλικία. Αν όμως υπάρχει πίεση, σφίξιμο ή δυσφορία στο στήθος κατά το περπάτημα, το ανέβασμα σκάλας ή μετά το φαγητό, τότε μπορεί να πρόκειται για κάτι πιο σοβαρό.

Πολλοί πιστεύουν ότι ο πόνος στην καρδιά πρέπει να είναι έντονος και διαπεραστικός. Ωστόσο, καρδιακά προβλήματα μπορεί να εκδηλωθούν και ως:

σφίξιμο στο στήθος,

ενόχληση στον λαιμό,

πόνος στη γνάθο,

δυσφορία στο πάνω μέρος της πλάτης,

συμπτώματα που μοιάζουν με καούρα.

Αν το σύμπτωμα εμφανίζεται με την προσπάθεια ή δεν υποχωρεί, χρειάζεται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

4. Δύσπνοια μετά από φυσιολογική δραστηριότητα

Η λαχάνιασμα μετά από έντονη άσκηση είναι φυσιολογικό. Δεν είναι όμως φυσιολογικό να κόβεται η ανάσα ανεβαίνοντας μία σκάλα, κατά τη διάρκεια απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, ενώ μιλάτε ή κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η δύσπνοια μπορεί να αποτελεί ένδειξη καρδιακής ανεπάρκειας, πνευμονοπάθειας, αναιμίας ή ακόμη και θρόμβων αίματος. Αν συνοδεύεται από πρήξιμο στους αστραγάλους, αυξάνονται οι πιθανότητες να σχετίζεται με την καρδιά.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όταν η δύσπνοια εμφανίζεται σε κατάσταση ηρεμίας ή μετά από ήπια δραστηριότητα, το σώμα προσπαθεί να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα.

5. Προβλήματα μνήμης που επαναλαμβάνονται

Το να ξεχνά κάποιος πού άφησε τα κλειδιά του ή να μην θυμάται στιγμιαία ένα όνομα είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους. Όμως όταν η αφηρημάδα γίνεται συστηματική, τότε ίσως πρόκειται για ήπια γνωστική διαταραχή και χρειάζεται έγκαιρη διερεύνηση.

Σημάδια που απαιτούν προσοχή είναι:

οι επαναλαμβανόμενες ίδιες ερωτήσεις,

ο αποπροσανατολισμός σε γνώριμα μέρη,

τα συχνά χαμένα ραντεβού,

όταν καθημερινά ένα άτομο ξεχνάει πράγματα και υποχρεώσεις

Η μείωση του στρες, ο καλύτερος ύπνος και η αναθεώρηση ορισμένων φαρμάκων μπορούν να βοηθήσουν. Παρ’ όλα αυτά, όταν τα προβλήματα μνήμης γίνονται καθημερινά, είναι σημαντικό να υπάρχει ιατρική καθοδήγηση.

6. Πονοκέφαλοι που αλλάζουν μορφή ή ένταση

Οι περιστασιακοί πονοκέφαλοι μετά από μια κουραστική μέρα, αφυδάτωση ή κακό ύπνο είναι συχνοί. Όταν όμως οι πονοκέφαλοι εμφανίζονται πιο συχνά, γίνονται πιο έντονοι ή αλλάζουν χαρακτήρα, δεν πρέπει να αγνοούνται.

Ανησυχητικά σημάδια θεωρούνται:

ο πονοκέφαλος που ξυπνά το άτομο τη νύχτα ή το πρωί

η ναυτία

οι αλλαγές στην όραση

η αδυναμία

η σύγχυση

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε έναν ξαφνικό και πολύ έντονο πονοκέφαλο που διαφέρει από οποιονδήποτε προηγούμενο. Οι πονοκέφαλοι που επιδεινώνονται σταδιακά μέσα σε εβδομάδες μπορεί να σχετίζονται με υπέρταση, παρενέργειες φαρμάκων, υπνική άπνοια ή νευρολογικές παθήσεις.

Αν οι πονοκέφαλοι επηρεάζουν την καθημερινότητα ή αλλάζουν σε συχνότητα και ένταση, η επίσκεψη στον γιατρό είναι απαραίτητη.