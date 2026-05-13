Προσπάθεια να αποφορτίσει το κλίμα που δημιουργήθηκε μετά από δημοσίευμα περί ανεπίσημης «μέτρησης δυνάμεων» από τον Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα στον Τζέι Ντι Βανς και τον Μάρκο Ρούμπιο για πιθανή διαδοχή του στην προεδρία, έκανε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Σε δηλώσεις του την Τετάρτη, ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε με χιουμοριστική διάθεση στο «The Apprentice» («Ο Μαθητευόμενος»), το τηλεοπτικό ριάλιτι που είχε παρουσιάσει τη δεκαετία του ’90 ο Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο ο επιχειρηματίας αναζητούσε τον επόμενο συνεργάτη του.

Ο αντιπρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει πληροφορίες που θέλουν τον Τραμπ να «ζυγίζει» ανεπίσημα τις επιδόσεις στενών συνεργατών του, ανάμεσά τους τον ίδιο και τον υπουργό Εξωτερικών.

REPORTER: Why do you think Trump brings up you or Marco Rubio running for president in 2028?



VP JD VANCE: "I just don't think it sounds like the President of the United States to have a televised competition for who would succeed him as his apprentice!"

«Απλά δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα διοργάνωνε τηλεοπτικό διαγωνισμό για το ποιος θα τον διαδεχθεί ως μαθητευόμενός του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «νομίζω ότι απλά δεν αυτό κάτι που θα περίμενε κανείς να κάνει ο πρόεδρος».

Παράλληλα σημείωσε ότι «είναι φυσιολογικό να κάνει τέτοια αστεία και να το αντιμετωπίζει με χιούμορ. Ωστόσο, μπορώ να σας πω ότι ο Πρόεδρος παραμένει απόλυτα προσηλωμένος, όπως κι εμείς, στο να κάνουμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γίνεται για τον αμερικανικό λαό».