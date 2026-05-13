Σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο διανομέα σημειώθηκε λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης 13/5/26 στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Λαμία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το μηχανάκι κινούνταν κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, όταν ξαφνικά μαύρο τζιπ εξήλθε από παρακείμενο χωματόδρομο, στο ύψος των εγκαταστάσεων με τα κλιματιστικά της DAIKIN.

Το μηχανάκι χτύπησε με σφοδρότητα στο πλάι από το αυτοκίνητο και ο νεαρός ντελιβεράς που φορούσε το κράνος του βρέθηκε χτυπημένος στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που διακόμισε τον τραυματία στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας και της ΔΙΑΣ έφτασαν επίσης στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος, ενώ η πρώτη υπηρεσία ανέλαβε και την προανάκριση για το ατύχημα.