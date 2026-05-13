Ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Μαυροβούνιο, καθώς οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ξεκίνησαν τη διαδικασία για τη σύνταξη της συνθήκης προσχώρησης της χώρας στο ευρωπαϊκό μπλοκ.

Οι πρεσβευτές των κρατών-μελών της ΕΕ ενέκριναν τη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας, της λεγόμενης Ad Hoc Working Party, η οποία θα συνεδριάζει τακτικά με αντικείμενο τη διαμόρφωση των νομικών λεπτομερειών που απαιτούνται για την ένταξη του Μαυροβουνίου. Το Συμβούλιο της ΕΕ είχε προγραμματίσει την πρώτη συνεδρίαση της ομάδας στις 13 Μαΐου 2026 στις Βρυξέλλες.

Η εξέλιξη θεωρείται ισχυρό πολιτικό μήνυμα προς την Ποντγκόριτσα, αλλά και προς τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ότι η διεύρυνση της ΕΕ παραμένει ανοιχτή, εφόσον οι υποψήφιες χώρες προχωρούν στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

«Σημαντικό βήμα» προς την ένταξη

Η έγκριση της ομάδας εργασίας είχε προηγηθεί στις 22 Απριλίου 2026, όταν οι πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ άναψαν το πράσινο φως για την προετοιμασία της συνθήκης προσχώρησης του Μαυροβουνίου. Η κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ είχε επισημάνει ότι πρόκειται για τεχνική αλλά κρίσιμη διαδικασία, καθώς απαιτείται εκτεταμένη νομική επεξεργασία πριν από την τελική σύνταξη της συνθήκης.

Το Μαυροβούνιο θεωρείται η πιο προχωρημένη υποψήφια χώρα στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ. Έχει ήδη κλείσει προσωρινά 14 από τα 33 διαπραγματευτικά κεφάλαια, ενώ φιλοδοξεί να ολοκληρώσει την πορεία του προς την ένταξη μέχρι το 2028.

Το μεγάλο αγκάθι: Κράτος δικαίου και μεταρρυθμίσεις

Παρά την πρόοδο, οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να ζητούν συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, με το κράτος δικαίου να παραμένει το δυσκολότερο πεδίο για την Ποντγκόριτσα.

Η επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος έχει καλέσει το Μαυροβούνιο να διατηρήσει τον ρυθμό των αλλαγών, καθώς η ένταξη στην ΕΕ δεν εξαρτάται μόνο από το τεχνικό κλείσιμο των κεφαλαίων, αλλά και από την ουσιαστική ευθυγράμμιση με τις ευρωπαϊκές αξίες και τους κανόνες. Το Reuters μετέδωσε ότι η Κομισιόν θέλει να αξιοποιήσει την περίπτωση του Μαυροβουνίου και για την ενσωμάτωση ισχυρότερων ασφαλιστικών δικλείδων σχετικά με το κράτος δικαίου στις μελλοντικές συνθήκες προσχώρησης.

Ο στόχος «28 by 28»

Το Μαυροβούνιο, χώρα περίπου 600.000 κατοίκων, έγινε υποψήφιο μέλος της ΕΕ το 2010, τέσσερα χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίησή του από τη Σερβία, και άνοιξε ενταξιακές διαπραγματεύσεις το 2012.

Η κυβέρνηση της Ποντγκόριτσα έχει θέσει ως εθνικό στόχο την ένταξη στην ΕΕ έως το 2028, προβάλλοντας μάλιστα το σύνθημα «28 by 28» ακόμη και στην εθνική αεροπορική εταιρεία της χώρας.

Την ίδια ώρα, η ευρωπαϊκή προοπτική του Μαυροβουνίου συνδέεται και με τη γεωπολιτική σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ επιχειρεί να αναθερμάνει τη διαδικασία διεύρυνσης.

Συνάντηση Μιλάτοβιτς με Ρούτε

Στο ίδιο πλαίσιο, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, συναντήθηκε την Τετάρτη με τον πρόεδρο του Μαυροβουνίου Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, κατά την επίσκεψή του στη χώρα.

Ο Μιλάτοβιτς ανέφερε σε ανάρτησή του ότι συζήτησαν τους βασικούς παράγοντες στους οποίους πρέπει να εργαστεί το Μαυροβούνιο στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, ανάμεσά τους η περιφερειακή σταθερότητα και η αξιόπιστη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Η έναρξη των εργασιών για τη συνθήκη προσχώρησης δεν σημαίνει αυτόματη ένταξη, αλλά αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σήματα μέχρι σήμερα ότι το Μαυροβούνιο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία της ευρωπαϊκής του πορείας.