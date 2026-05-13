Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα για την προτελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League και το σκορ είναι 1-1 μετά τα γκολ των Γιόβιτς (73′) και Μύθου (88′).

Οι «κιτρινόμαυροι» είναι αδιάφοροι βαθμολογικά καθώς κατέκτησαν το πρωτάθλημα, οι «ασπρόμαυροι» όμως καίγονται για τη νίκη προκειμένου να παραμείνουν στη 2η θέση και να είναι κοντά στην έξοδο στο Champions League.

Το παιχνίδι έχει καλό ρυθμό από το ξεκίνημά του, έχει ευκαιρίες εκατέρωθεν με κορυφαία το δοκάρι του Ζίνι και τελικά στο 73′ ήρθε και το γκολ και ήταν για τους φιλοξενούμενους, με τον Κουτέσα να στρώνει στον Γιόβιτς με που σουτ νίκησε τον Παβλένκα για το 0-1.

Ο «δικέφαλος του βορρά», πάντως, κατάφερε να αντιδράσει και στο 88′ έφτασε στην ισοφάριση με την κεφαλιά του Μύθου που έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς.