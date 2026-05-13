Μια πρωτόγνωρη κρίση βιώνει η Ιαπωνία με τις επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους να καταγράφουν ιστορικό υψηλό, αναγκάζοντας τις αρχές και τους πολίτες να καταφύγουν σε λύσεις που θυμίζουν ταινία επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνιστές μια αγέλη από «ρομποτικούς λύκους», γνωστούς ως «Monster Wolves», που στόχο έχουν να τρομάξουν και να απομακρύνουν τα άγρια ζώα από κατοικημένες περιοχές.



Αυτές οι μηχανές διαθέτουν φωτεινά κόκκινα μάτια LED, βγάζουν ανατριχιαστικά ουρλιαχτά και κινούν απειλητικά το κεφάλι τους, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός επικίνδυνου θηρευτή.

Η ζήτηση για τα ρομπότ της εταιρείας Ohta Seiki έχει εκτοξευθεί το 2026, με τις παραγγελίες μέσα σε λίγους μήνες να ξεπερνούν τον συνολικό όγκο μιας ολόκληρης χρονιάς. Η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς κατά την περίοδο 2025-26 οι αρκούδες σκότωσαν 13 ανθρώπους, ενώ οι καταγραφές θεάσεων ξεπέρασαν τις 50.000 πανελλαδικά. Οι αρκούδες πλέον εισβάλλουν σε σπίτια, πλησιάζουν σχολεία και περιπλανώνται σε εμπορικά κέντρα, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι επιστήμονες συνδέουν την έξαρση του φαινομένου με την κλιματική αλλαγή. Οι υψηλές θερμοκρασίες του 2025 απορρύθμισαν τον κύκλο χειμερίας νάρκης των ζώων, ενώ οι ελλείψεις τροφής τα ωθούν όλο και πιο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς. Κάθε ρομποτική μονάδα κοστίζει περίπου 4.000 δολάρια, λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και μπορεί να εκπέμπει πάνω από 50 διαφορετικούς ήχους.



Παρόλο που το 2016 η ιδέα αντιμετωπίστηκε ως ένα άχρηστο διαφημιστικό κόλπο, σήμερα η εταιρεία αναπτύσσει αναβαθμισμένες εκδόσεις με τεχνητή νοημοσύνη και τροχούς για ενεργή καταδίωξη των ζώων, προσφέροντας μια ελπίδα προστασίας στους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου, σύμφωνα με άρθρο της Telegraph.