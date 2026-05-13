Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στις ανακριτικές αρχές, ο 30χρονος που κατηγορείται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στο Ηράκλειο. Το σοκαριστικό περιστατικό, που σημειώθηκε το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή της Παντάνασσας, έχει προκαλέσει αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία, καθώς η νεαρή μητέρα βρέθηκε στο κενό από το εν κινήσει οικογενειακό αυτοκίνητο.



Η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ, δίνοντας τη δική της μάχη για να ξεπεράσει τα τραύματά της, ενώ οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση. Παρά τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, η δικαιοσύνη αποφάσισε την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντας πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την αποτρόπαια πράξη που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή της γυναίκας.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, όπως μεταδίδει το cretalive.gr, ο συνήγορος του κατηγορουμένου Ιωάννης Βέρρας δήλωσε ότι η απόφαση είναι σεβαστή, επιμένοντας, ωστόσο, πως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή. «Η αλήθεια είναι μία και μοναδική, ότι ο κατηγορούμενος δεν εξωτερίκευσε καμία ενέργεια… που οδήγησε στον τραυματισμό της», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της συζύγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, «θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια».



«Το μόνο το οποίο ζητά, παρακαλεί, εύχεται και θέλει είναι να αποκατασταθεί πλήρως η υγεία της αγαπημένης του συζύγου και μάνας των παιδιών τους, να έρθει γρήγορα στο σπίτι και είναι απολύτως βέβαιος ότι όταν κληθεί να καταθέσει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια», επισήμανε ο κ. Γιάννης Βέρρας.

Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης, Νίκος Στειακάκης, εκτίμησε ότι τα στοιχεία της υπόθεσης οδηγούν σε διαφορετικά συμπεράσματα, τονίζοντας πως «αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ατύχημα» και ότι «τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας». Όπως σημείωσε, η κατάσταση της 28χρονης είναι σταθερή, ωστόσο δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες και θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.



«Μια γυναίκα η οποία κάθεται στη θέση του συνοδηγού και βρίσκεται ξαφνικά χτυπημένη εκτός οχήματος, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν μπορεί να είναι ένα ατύχημα», υποστήριξε ο κ. Νίκος Στειακάκης.

Μάλιστα ο κ. Στειακάκης πρόσθεσε, πώς σε ότι αφορά το ενδεχόμενο εξέτασης του ανήλικου παιδιού -του μεγαλύτερου σε ηλικία που βρισκόταν μέσα στο όχημα κατά το χρόνο του επεισοδίου- αυτό αποτελεί θέμα που θα εξετάσει η ανακρίτρια και πάντως εφόσον διαταχθεί κάτι τέτοιο, η εξέτασή του θα γίνει όπως προβλέπεται από τον κώδικα και παρουσία ειδικού.