Η εισαγγελία του Πότσνταμ στο Βρανδεμβούργο της Γερμανίας άσκησε δίωξη σε 45χρονο παιδίατρο για 130 σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιών, μεταξύ των οποίων βιασμοί και βαριά σεξουαλική κακοποίηση, πολλά εκ των οποίων φέρονται να διαπράχθηκαν εν ώρα υπηρεσίας σε νοσοκομεία.

Ο γιατρός εργαζόταν στις κλινικές Ράτενοου και Νάουεν του ομίλου Havelland και, σύμφωνα με την εισαγγελία, οι πράξεις του τοποθετούνται χρονικά από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Νοέμβριο του 2025.

Ο παιδίατρος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο, έπειτα από καταγγελία μητέρας ότι κακοποίησε το παιδί της στην κλινική του Ράτενοου, και έκτοτε βρίσκεται σε προσωρινή κράτηση, καθώς οι αρχές θεωρούν υπαρκτό τον κίνδυνο επανάληψης των πράξεων. Στο πλαίσιο της έρευνας, κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός συσκευών αποθήκευσης δεδομένων, ενώ οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να ταυτοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα πιθανά θύματα.

Ο όμιλος κλινικών Havelland παραδέχθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις παραβιάστηκε ο κανόνας των «τεσσάρων ματιών», δηλαδή η υποχρεωτική παρουσία δεύτερου προσώπου (π.χ. νοσηλευτή ή γονέα) κατά τη διάρκεια παιδιατρικών εξετάσεων.

Ο ιατρικός διευθυντής του ομίλου, Μάικ Λέσναου, ανέφερε ότι οι κατηγορίες «κλονίζουν την εμπιστοσύνη των ασθενών και των οικογενειών τους» και ότι έχουν ήδη οριστεί εξωτερικός ειδικός και ειδική εντεταλμένη για να επανεξετάσουν τους μηχανισμούς προστασίας και τις διαδικασίες ασφαλείας στις κλινικές.