Σοκ προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της τα ξημερώματα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος.

Η ιατροδικαστική εξέταση που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης αποκαλύπτει τη σφοδρότητα της επίθεσης, καθώς το θύμα έφερε 45 τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες χτυπήματα που φέρεται να προκλήθηκαν από τη μη αιχμηρή πλευρά του ίδιου όπλου.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, τρεις ήταν οι μαχαιριές που αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Όλες εντοπίστηκαν στην αριστερή θωρακική χώρα, με τη μία να βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του θώρακα και τις άλλες δύο στα πλάγια και προς την πλάτη. Παράλληλα, η άτυχη γυναίκα έφερε τραύματα στο πρόσωπο, στο πηγούνι, στον λαιμό και στα άνω άκρα.

Πάλεψε για τη ζωή της

Οι ιατροδικαστικές διαπιστώσεις δείχνουν ότι η 39χρονη προσπάθησε να αντισταθεί στην επίθεση. Στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, στοιχείο που φανερώνει ότι επιχείρησε να αποκρούσει τα χτυπήματα του δράστη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα χτυπήματα ήταν διαδοχικά και εξαιρετικά γρήγορα, ενώ αρκετά από αυτά φαίνεται πως καταφέρθηκαν όταν η γυναίκα είχε ήδη πέσει στο πάτωμα του δωματίου, χωρίς να μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ακόμη εύρημα που καταγράφηκε κατά την εξέταση της σορού. Πρόκειται για δαγκωματιές που εντοπίστηκαν στο χέρι της 39χρονης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Τα ίχνη που βρήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας βρέθηκαν μπροστά σε μια ιδιαίτερα σκληρή εικόνα. Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στην κρεβατοκάμαρα, σε λίμνη αίματος. Κατά την αυτοψία στο διαμέρισμα, οι Αρχές φέρονται να εντόπισαν ίχνη αίματος στο ρελέ διαφυγής του κεντρικού ηλεκτρικού πίνακα, ενώ καταγράφηκαν και πατημασιές από γυμνό πέλμα που ξεκινούσαν από το δωμάτιο όπου έγινε το έγκλημα και κατέληγαν στην κουζίνα.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τους αστυνομικούς και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, καθώς θεωρούνται σημαντικά για την πλήρη ανασύνθεση των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία της 39χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία της Καλαμάτας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές μιας ακόμη τραγικής υπόθεσης έμφυλης βίας που συγκλονίζει τη χώρα.