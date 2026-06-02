Γιατί ψήφισε υπέρ Λανουά η ΑΕΚ

Συνεχίζει κανονικά ως επικεφαλής της ΚΕΔ ο Λανουά και αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η θετική ψήφος της ΑΕΚ. Έγιναν πολλά μέσα στη σεζόν με την Ένωση και τον Γάλλο αλλά τελικά η ψήφος της ΠΑΕ ήταν θετική. Ο λόγος; Το γεγονός ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός… Αυτό λένε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ότι δεν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με τους ερυθρόλευκους, άρα ψήφισαν υπέρ του Λανουά. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον επομένως να δούμε πώς θα εξελιχθεί η νέα σεζόν και ποια θα είναι η αντίδραση του Ηλιόπουλου αν η ομάδα του έχει παράπονα από τη διαιτησία, από τους ορισμούς των Ελλήνων διαιτητών στα παιχνίδια της.

Προχωράει και για τους υπόλοιπους

Σε μεταγραφικό επίπεδο, η πρώτη κίνηση της ΑΕΚ με τον Ζουμπκόφ προκαλεί ενθουσιασμό και αυτός θα μεγαλώσει στη συνέχεια. Ο Ριμπάλτα, σε συνεννόηση με τον Νίκολιτς πάντα, έχει εντοπίσει εδώ και καιρό τους στόχους της Ένωσης και είναι ήδη σε συζητήσεις με τους υπόλοιπους. Δεν θα κάνουν πολλές οι μεταγραφές οι κιτρινόμαυροι, αυτές που θα κάνουν όμως θα είναι πολύ καλές, χωρίς να υπολογίζουν το οικονομικό ή τις ηλικίες των παικτών. Αν οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα θεωρούν απαραίτητο κάποιον, ο Ηλιόπουλος θα ανάψει το πράσινο φως για να ξοδευτούν όσα χρειάζονται. Το έκανε και με τον Βάργκα και με τον Ζουμπκόφ.

Το χάρηκαν όλοι

Εκτός πινάκων για τη νέα σεζόν έμεινε ο Σιδηρόπουλος και πρόκειται για μια απόφαση με την οποία συμφωνούν όλες οι μεγάλες ομάδες. Ο Ροδίτης διαιτητής ήθελε να συνεχίσει για ακόμη ένα χρόνο, τα συνεχόμενα λάθη που έκανε όμως τη φετινή σεζόν έφεραν και το τέλος του. Και είναι μια εξέλιξη που προκαλεί χαρά σε όλους, στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, κανείς τους δεν ήθελε πλέον τον Σιδηρόπουλο καθώς τη φετινή σεζόν, σε όποιο ματς κι αν οριζόταν, αυτό που έκανε ήταν να πηγαίνει στο VAR και να αλλάζει τις αποφάσεις του.

Παράθυρο για Ποντένσε

Μεταγραφικό στόχο ομάδων από την Τουρκία αποτελεί ο Ποντένσε, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παραμονής στον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλή η περίπτωσή του, τα οικονομικά δεδομένα της υπόθεσης δεν είναι παίξε γέλασε, στον Πειραιά όμως δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο παραμονής του. Θα πρέπει να… βοηθήσει και η Αλ Σαμπάμπ βέβαια, ο Μεντιλίμπαρ πάντως δεν είναι αρνητικός, υπό την προϋπόθεση πως το όλο θέμα δεν θα εξελιχθεί σε σίριαλ. Αν μπορεί να βρεθεί άκρη εύκολα, χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος, τότε οι ερυθρόλευκοι θα προσπαθήσουν να συμφωνήσουν με τους Σαουδάραβες.

Το τηλεφώνημα του μάνατζερ του Σάντσες

Αναστάτωση προκάλεσαν στον ΠΑΟΚ τα όσα έγραψαν οι Μεξικανοί για οφειλές προς τον Σάντσες, με αποτέλεσμα να σκέφτεται να αποχωρήσει. Στην ασπρόμαυρη ΠΑΕ δεν έκρυβαν την ενόχλησή τους για όσα γράφτηκαν και ο μάνατζερ του παίκτη δεν περιορίστηκε απλά στο να διαψεύσει το σχετικό δημοσίευμα, αλλά επικοινώνησε με τη διοίκηση του δικεφάλου του βορρά για να ξεκαθαρίσει πως ο Σάντσες δεν έχει το παραμικρό παράπονο και δεν υπάρχει θέμα αποχώρησής του. Από εκεί και πέρα, το γιατί γράφτηκε κάτι τέτοιο, θα το ψάξουν οι άνθρωποι της διοίκησης, καθώς έχει αρχίσει να τους κουράζει το γεγονός πως πάντα δημιουργείται αρνητικό κλίμα γύρω από την ομάδα.

Εξελίξεις με Γιακουμάκη

Για να αλλάξει το κλίμα στον ΠΑΟΚ βέβαια θα πρέπει να γίνουν μεταγραφές και όσο το δυνατόν πιο νωρίς, αλλά πρώτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια θέματα. Όπως για παράδειγμα αυτό του Γιακουμάκη. Οι ασπρόμαυροι δεν θέλουν να δώσουν 5 εκατ. ευρώ στην Κρουζ Αζούλ και θα επιδιώξουν να ρίξουν το ποσό. Αν τα καταφέρουν, όλα καλά. Αν όχι, τότε θα πρέπει να αλλάξει το πλάνο για τα μεταγραφικά καθώς θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός φορ. Γενικά ο Λουτσέσκου θέλει να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα οι εξελίξεις με τον Έλληνα επιθετικό ή με τους Οζντόεφ και Καμαρά για να ξέρουν από νωρίς στον ΠΑΟΚ τι θα πρέπει να κάνουν.