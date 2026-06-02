Ένα παράδοξο στη Γερμανία ανέδειξε νέα έρευνα, καθώς οι γκέι της χώρας στρέφονται όλο και πιο μαζικά στο ακροδεξιό AfD, το οποίο μάλιστα υπόσχεται να καταργήσει τους γάμους τους σε περίπτωση που ανέλθει στην εξουσία.

Η έρευνα έγινε στην εφαρμογή γνωριμιών Romeo που χρησιμοποιείται από άτομα της LGBT κοινότητας και έδειξε συσχέτιση της ακροδεξιάς με τους γκέι και όχι με τις λεσβίες ή τα τρανς άτομα, έγραψε ο ιστότοπος The Spectator.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 28% των χρηστών σκοπεύει να ψηφίσει το AfD, με τους άνδρες μεταξύ των 18-24 ετών να το στηρίζουν σε ποσοστό 34,7%, ενώ μεταξύ των ατόμων ηλικίας 25-39 ετών, το ποσοστό είναι 32,3%.

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στηρίζουν ένα ακροδεξιό κόμμα που είναι ανοιχτά εναντίον τους, επειδή θεωρούν τους μετανάστες μεγαλύτερη απειλή, όπως και ορισμένα θέματα που θέτει η ατζέντα της LGBT κοινότητας, όπως το ζήτημα του φύλου για τα τρανς άτομα.

«Υπάρχουν πολλές γειτονιές στις οποίες δεν μπορούμε πλέον να πάμε, επειδή κινδυνεύουμε να τραυματιστούμε, να δεχτούμε επίθεση ή να δολοφονηθούμε», είπε ο Άλι Ουτλού, γκέι Τούρκος που μένει στη Γερμανία.

«Λένε ότι δεν υπάρχει πλέον σεξουαλικότητα, αλλά μόνο φύλο. Αν υπάρχει μόνο φύλο, δεν μπορεί να υπάρχει ομοφυλοφιλία», πρόσθεσε ο Ουτλού.

Από την πλευρά του, ο ομοφυλόφιλος φοιτητής Ντέιβιντ – δεν θέλησε να αποκαλύψει το πλήρες όνομά του – δήλωσε: «Νομίζω ότι τα αριστερά κόμματα πίστευαν ότι το μόνο που ενδιέφερε τους ομοφυλόφιλους ήταν τα δικαιώματά τους. Δεν μου αρέσουν οι κοινωνικές πολιτικές του AfD, αλλά τα κύρια θέματα που με απασχολούν είναι η μετανάστευση, η οικονομία και η ασφάλεια», οπότε θα τους δώσει την ψήφο του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Spectator, αρκετοί μετανάστες που έχουν πάει στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια όχι μόνο δεν στηρίζουν την LGBT κοινότητα, αλλά πραγματοποιούν και επιθέσεις εναντίον μελών της, με εκείνες κατά των ομοφυλόφιλων ανδρών να τραβούν περισσότερο τα φώτα της δημοσιότητας.

Έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα αντιμεταναστευτικό κλίμα στους ομοφυλόφιλους της Γερμανίας, οι οποίοι θεωρούν ότι οι μη Γερμανοί είναι μεγαλύτερη απειλή για αυτούς, σε αντίθεση με άτομα που πιστεύουν ότι «ο Χίτλερ είναι παρεξηγημένος», όπως για το γεγονός ότι εξόντωνε τους ομοφυλόφιλους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.