Ο Παναθηναϊκός είχε δικαίωμα να κάνει μία αλλαγή στη λίστα των ξένων για τους τελικούς της Stoiximan Basket League με τον Ολυμπιακό και την έκανε, με τον Κένεθ Φαρίντ να αντικαθιστά τον Μάριους Γκριγκόνις.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν το βράδυ της Τετάρτης (3/6, 21:00) στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι των τελικών και οι «πράσινοι» αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή στη λίστα των ξένων που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Με τον Φαρίντ να ξεπερνάει το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από το πέμπτο ματς με τη Βαλένθια στα play off της Euroleague, ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στη λίστα, αφήνοντας εκτός τον Γκριγκόνις. Αυτό σημαίνει πως ο Λιθουανός γκαρντ δεν θα αγωνιστεί ξανά με το «τριφύλλι», καθώς στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει έχοντας ήδη συμφωνήσει με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Οι οκτώ ξένοι παίκτες που βρίσκονται πλέον στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι οι Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Ματίας Λεσόρ, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τι Τζέι Σορτς και δύο εξ αυτών θα πρέπει να μένουν εκτός 12άδας σε κάθε παιχνίδι των τελικών.