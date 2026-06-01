Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά τη νέα φωτογραφία που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται στο στιγμιότυπο να κοιτάζει τον φωτογραφικό φακό, ενώ στο πρόσωπό του φαίνονται σημάδια τραυματισμού, κυρίως στην περιοχή του αριστερού ματιού. Κάτω από το μάτι του φαίνεται να έχει τοποθετηθεί ένα επίθεμα.

Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνόδευσε τη φωτογραφία με μια αινιγματική φράση, γράφοντας:

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο»

Η ανάρτηση προκάλεσε άμεσα σχόλια και ερωτήματα από τους followers του, καθώς ο τραγουδιστής δεν έδωσε καμία εξήγηση για το πώς προκλήθηκαν τα σημάδια στο πρόσωπό του.

Ανησυχία στα social media

Πολλοί θαυμαστές του έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από τη φωτογραφία, εκφράζοντας την ανησυχία τους και ρωτώντας αν είναι καλά.

Μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει προχωρήσει σε κάποια διευκρινιστική ανάρτηση ή δήλωση για το περιστατικό, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα για το αν πρόκειται για πραγματικό τραυματισμό, καλλιτεχνικό concept ή προώθηση κάποιας νέας δουλειάς.

Η φωτογραφία, πάντως, έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media.