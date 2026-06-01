Η ελληνική αγορά ακινήτων συνεχίζει να δείχνει αντοχή, όμως η εικόνα δεν είναι πλέον ενιαία. Κατοικίες στα μεγάλα αστικά κέντρα, επαγγελματικά ακίνητα, εξοχικές κατοικίες και premium επενδύσεις κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, διαμορφώνοντας ένα νέο και πιο σύνθετο τοπίο.

Η ζήτηση από το εξωτερικό, οι ενεργειακές προδιαγραφές, οι νέες κατασκευές και οι εναλλακτικές μορφές ιδιοκτησίας αλλάζουν σταδιακά τους κανόνες της αγοράς. Τα στοιχεία από GEOAXIS, Elxis – At Home in Greece και RE/MAX Ελλάς δείχνουν ότι η άνοδος συνεχίζεται, αλλά πλέον η ποιότητα του ακινήτου παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο.

Τα επαγγελματικά ακίνητα κινούνται με τρεις ταχύτητες

Στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, η GEOAXIS καταγράφει συνεχιζόμενη άνοδο στις μισθωτικές αξίες, αλλά και έντονη διαφοροποίηση ανά κατηγορία.

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, οι μισθωτικές αξίες παλαιών γραφείων αυξήθηκαν περίπου κατά 74%, ενώ στα αυτοτελή παλαιά κτίρια γραφείων η άνοδος έφτασε περίπου το 63%.

Η αγορά γραφείων εμφανίζει πλέον τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Στην πρώτη βρίσκονται τα σύγχρονα, ενεργειακά πιστοποιημένα «πράσινα» κτίρια, τα οποία προσελκύουν μεγάλες επιχειρήσεις και διατηρούν υψηλή ζήτηση.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα ακίνητα σε περιοχές υψηλής προβολής. Στην τρίτη βρίσκονται τα παλαιά γραφεία χωρίς ουσιαστικές αναβαθμίσεις, τα οποία δυσκολεύονται να ακολουθήσουν την αγορά.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η τοποθεσία παραμένει σημαντική, αλλά δεν αρκεί πλέον από μόνη της. Ενεργειακές πιστοποιήσεις, σύγχρονες υποδομές και λειτουργικές παροχές αποκτούν καθοριστικό ρόλο.

Άνοδος 10,8% στις εξοχικές κατοικίες

Ανοδικά κινείται και η αγορά εξοχικών κατοικιών. Σύμφωνα με την Elxis – At Home in Greece, η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στις εξοχικές κατοικίες αυξήθηκε κατά 10,8%.

Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από αγοραστές του εξωτερικού, οι οποίοι αναζητούν νεόδμητες κατοικίες με υψηλές προδιαγραφές, ενεργειακή απόδοση και σύγχρονο σχεδιασμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση ανάμεσα σε νέες και παλαιότερες κατοικίες. Τα υπό κατασκευή ή νεότερης γενιάς ακίνητα καταγράφουν σημαντική άνοδο, ενώ στις παλαιότερες κατοικίες παρατηρείται μετατόπιση προς μικρότερες ή πιο οικονομικές επιλογές.

Η Κρήτη παραμένει ένας από τους βασικούς πόλους έλξης για ξένους αγοραστές, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική περιοχών που συνδυάζουν τουρισμό, ποιότητα ζωής και επενδυτική προοπτική.

Νέες μορφές ιδιοκτησίας στα premium ακίνητα

Στο περιβάλλον αυτό αρχίζουν να εμφανίζονται και νέες μορφές απόκτησης ακινήτων, κυρίως στην κατηγορία των premium κατοικιών.

Μία από αυτές είναι η συνιδιοκτησία ακινήτων, γνωστή ως fractional ownership. Το μοντέλο επιτρέπει σε περισσότερους ενδιαφερόμενους να αποκτούν ποσοστό ιδιοκτησίας σε ακίνητα υψηλής αξίας, αντί να επενδύουν στην πλήρη αγορά τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Owners, η Ελλάδα θεωρείται αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για το συγκεκριμένο μοντέλο, λόγω της ισχυρής τουριστικής ζήτησης, του ενδιαφέροντος για κατοικίες αναψυχής και της παρουσίας ξένων αγοραστών.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα και δημοφιλή νησιά θεωρούνται περιοχές που μπορούν να προσελκύσουν αυξημένο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια.

RE/MAX: Άνοδος 3,7% στις τιμές πώλησης

Η RE/MAX Ελλάς αποτυπώνει την εικόνα της καθημερινής αγοράς μέσα από πραγματικές συναλλαγές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του μεγαλύτερου δικτύου κτηματομεσιτών της χώρας, οι τιμές πώλησης ακινήτων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 3,7% το 2025 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας ότι η ζήτηση παραμένει ενεργή και η αγορά συνεχίζει να κινείται ανοδικά.

Τα νεόδμητα οδηγούν την κούρσα

Η διαφοροποίηση ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα ακίνητα είναι εμφανής.

Τα νεόδμητα ηλικίας έως πέντε ετών σημείωσαν άνοδο τιμών κατά 4,1%, ενώ τα ακίνητα μεγαλύτερης ηλικίας αυξήθηκαν κατά 3,3%.

Η τάση αυτή δείχνει τη στροφή των αγοραστών προς κατοικίες νέας γενιάς, με καλύτερες ενεργειακές επιδόσεις, σύγχρονες υποδομές και χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.

Η περιορισμένη προσφορά νέων κατοικιών ενισχύει ακόμη περισσότερο τις τιμές, καθώς ο ρυθμός νέων κατασκευών δυσκολεύεται να καλύψει τη ζήτηση.

Οι περιοχές με τις υψηλότερες τιμές

Στις υψηλότερες τιμές πώλησης νεόδμητων κατοικιών, η Μύκονος βρίσκεται στην κορυφή, με μέση τιμή περίπου 8.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Ακολουθούν η Γλυφάδα και το Παλαιό Ψυχικό, ενώ υψηλές τιμές καταγράφονται επίσης στη Φιλοθέη, στην περιοχή του Χίλτον, στο Ελληνικό, στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στην Πειραϊκή και στη Βούλα.

Η εικόνα δείχνει ότι οι παραδοσιακά ισχυρές περιοχές διατηρούν την πρωτοκαθεδρία, όμως η άνοδος των τιμών δεν περιορίζεται μόνο σε αυτές.

Νέες περιοχές μπαίνουν στο επενδυτικό κάδρο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, αυξήσεις καταγράφονται και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ανακατανομή της ζήτησης, καθώς οι αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές επιλογές σε περιοχές με καλύτερη σχέση τιμής και προοπτικής ανάπτυξης.

Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, η αυξημένη παρουσία ξένων επενδυτών και η περιορισμένη προσφορά διαθέσιμων ακινήτων συντηρούν την ανοδική τάση τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις τουριστικές περιοχές.