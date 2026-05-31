Ο Δημήτρης Πιατάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και τον δημοσιογράφο Σαράντη Μαριεττή, όπως είδαμε την Κυριακή στο OPEN, αναφερόμενος τόσο στην τηλεοπτική του απουσία όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο έμπειρος ηθοποιός σχολίασε αρχικά πως δεν γνωρίζει τον λόγο που δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτός σε προτάσεις και επαγγελματικές συνεργασίες.

«Δεν ξέρω γιατί δεν με βλέπετε τηλεοπτικά. Παρόλα αυτά δηλώνω παρών και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε πρόταση. Ελπίζω ότι κάποιες προτάσεις θα προχωρήσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια μίλησε για τη μακρά πορεία του στο θέατρο, σημειώνοντας πως φέτος συμπληρώνει 50 συνεχόμενα χρόνια παρουσίας στη σκηνή, χωρίς καλοκαιρινές διακοπές από το 1975 μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο του παππού, τον οποίο χαρακτήρισε τον πιο αγαπημένο της ζωής του.

«Ο ρόλος του παππού είναι ο καλύτερός μου ρόλος. Έχω μια υπέροχη εγγονή, την Ολίβια, και έναν υπέροχο εγγονό, τον Πολ Νιούμαν. Είναι ενός έτους και η Ολίβια οκτώ. Τα λατρεύω», είπε κλείνοντας τη δήλωσή του.