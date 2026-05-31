Η Ισλανδία έμεινε με 10 παίκτες στο φιλικό παιχνίδι με την Ιαπωνία χωρίς να αποβληθεί παίκτης της και τελικά δέχθηκε και γκολ, με τον διαιτητή να εφαρμόζει τον νέο κανονισμό της IFAB που θα ισχύει και στο Μουντιάλ 2026.

Συγκεκριμένα, ο νέος κανονισμός αναφέρει τα εξής: Όταν μία ομάδα θέλει να κάνει αλλαγή, ο παίκτης που πρέπει να αποχωρήσει από το παιχνίδι, πρέπει να το κάνει εντός δέκα δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα σηκώσει τον πίνακα ο 4ος διαιτητής.

Αν δεν το κάνει, αν έχουν περάσει 10 δευτερόλεπτα και δεν έχει γίνει η αλλαγή, τότε αποχωρεί από το παιχνίδι αλλά αυτός που θα τον αντικαταστήσει πρέπει να μείνει εκτός για ένα λεπτό. Με αυτό τον τρόπο, σύμφωνα με το σκεπτικό της IFAB, δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις όταν γίνονται αλλαγές.

Στο φιλικό, λοιπόν, με την Ιαπωνία, παίκτης της Ισλανδίας δεν αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο εντός δέκα δευτερολέπτων, η ομάδα του επομένως έμεινε για ένα λεπτό με 10 παίκτες και οι Ιάπωνες κατάφεραν να σκοράρουν σε αυτό το διάστημα.