Το δικό της “αντίο” στη Γωγώ Μαστροκώστα επέλεξε να πει η Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου, μέσα από τον αέρα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” που είδαμε στον Alpha.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση μιλώντας για την πρόωρη απώλεια του πρώην μοντέλου η οποία και βύθισε στο πένθος σύσσωμο τον κόσμο της showbiz.

Πιο συγκεκριμένα, η Ναταλία Γερμανού εξομολογήθηκε αρχικά πως “πέρασα μια εβδομάδα πάρα πολύ βαριά ψυχολογικά. Πάρα πολύ δύσκολη για τον χαμό της Γωγώς. Ήταν ένα κορίτσι που το αγαπούσα πολύ, την γνώριζα πάρα πολλά χρόνια”.

“Κάναμε πολύ στενή παρέα πριν από πολλά χρόνια και την είχα πολύ μες στην καρδιά μου. Λίγες φορές έχω γνωρίσει τόσο καλά και φωτεινά πλάσματα. Η Γωγώ ήταν γεννημένη 26 Αυγούστου, την ημέρα που γιορτάζουν οι Ναταλίες και κάποιες φορές είχε τύχει να γιορτάσουμε μαζί γενέθλια και γιορτή”.

“Την αγαπούσα πάρα πολύ, την αγαπώ ακόμα και δεν θα σταματήσω ποτέ. Δεν θέλω να σας πω άλλα πράγματα γιατί πραγματικά είμαι πάρα πολύ, μέσα μου, γρατζουνισμένη ψυχολογικά. Δεν θα πω πιο βαριά κουβέντα γιατί, αν είμαι εγώ σακατεμένη, τότε οι δικοί της άνθρωποι τι θα πρέπει να πουν;”.

“Με πόνεσε πάρα πολύ ο χαμός της. Δεν θα πω λέξεις όπως “ηττήθηκε” ή “έχασε τη μάχη”, καμιά μάχη δεν έχασε. Η Γωγώ τις κέρδισε και τις δυο μάχες με τον καρκίνο, κουράστηκε, αποχώρησε με το κεφάλι ψηλά και θα είναι για πάντα στην αγκαλιά του αγαπημένου της χαμογελαστή” συμπλήρωσε, εμφανώς συγκινημένη, η Ναταλία Γερμανού στον αέρα της ψυχαγωγικής της εκπομπής στον Alpha.