Για το παρελθόν του και για τις χειρωνακτικές εργασίες με τις οποίες έχει ασχοληθεί μίλησε σε συνέντευξή του το βράδυ της Παρασκευής 29/5 ο ηθοποιός, Νίκος Πολυδερόπουλος.

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος εξήγησε ότι η σχέση του με την υποκριτική ξεκίνησε όταν πήγε σε ένα κάστινγκ για κομπάρσους και ακολούθησαν οι σπουδές στη δραματική σχολή.

«Ισχύει ότι δούλευα οικοδομή και ότι είχα πάει για κομπάρσος σε ένα κάστινγκ» δήλωσε και συμπλήρωσε: «Πήγα και μυρίστηκα ότι εδώ έχει χρήμα, αυτό ακριβώς».

Πλέον όπως δήλωσε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση του θα ήταν καλύτερη αν ασκούσε το επάγγελμα του υδραυλικού τονίζοντας: «Τώρα αν ήμουν υδραυλικός, τώρα θα είχα βγάλει λεφτά».

«Η αλλαγή έγινε λίγο random. Το “άου” της οικοδομής δεν έφυγε ποτέ, το παλεύω. Προσαρμόζεσαι φίλε. Γίνεσαι ευκολοπροσάρμοστος στις αλλαγές. Τα έκανα παράλληλα, σχολή και οικοδομή. Είχε πέσει έργο στην οικοδομή, την έσκαγα και πήγαινα να κάνω μάθημα. Δεν πήρα ποτέ την απόφαση ότι είμαι γεννημένος για αυτό. Πιάνω γενικότερα ό,τι έρχεται γιατί μου αρέσουν οι αλλαγές» είπε.