Με τον Τι Τζέι Σορτς στην εξάδα των ξένων θα παραχθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας στο δεύτερο ματς των ημιτελικών της Basket League.

Ο Αμερικανός γκαρντ συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και έτσι εκτός εξάδας έμειναν οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μάριους Γκριγκόνις, καθώς και ο τραυματίας Κένεθ Φαρίντ.

Παράλληλα, εκτός από την αναμέτρηση είναι και ο Κώστας Σλούκας προκειμένου να προστατευτεί, καθώς προερχόταν από τραυματισμό.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Τζέριαν Γκραντ, Βασίλης Τολιόπουλος, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και Γιάννης Κουζέλογλου.