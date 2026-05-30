Ο πρόεδρος Τραμπ βρίσκεται σε «άριστη υγεία» και είναι «απόλυτα ικανός» να ασκήσει τα καθήκοντά του ως αρχιστράτηγος, έγραψε ο γιατρός του σε ένα σημείωμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή το βράδυ.

Το σημείωμα περιγράφει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας ιατρικής εξέτασης του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον Δρ Σον Μπαρμπαμπέλα στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Γουόλτερ Ριντ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε άριστη υγεία, παρουσιάζοντας ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενική σωματική λειτουργία», έγραψε ο Μπαρμπαμπέλα.

«Το απαιτητικό καθημερινό του πρόγραμμα, που περιλαμβάνει πολλαπλές συναντήσεις υψηλού επιπέδου, δημόσιες εμφανίσεις και τακτική σωματική δραστηριότητα, συνεχίζει να υποστηρίζει τη γενική του ευεξία», πρόσθεσε. «Η γνωστική και σωματική του απόδοση είναι εξαιρετική».

«Είναι πλήρως ικανός να εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Ανώτατου Διοικητή και του Αρχηγού του Κράτους», ανέφερε.

Η «καρδιακή ηλικία» του προέδρου μετρήθηκε ως περίπου «14 χρόνια νεότερη από τη χρονολογική του ηλικία», διαπίστωσε ο Μπαρμπαμπέλα.

Ο γιατρός διαπίστωσε επίσης «βελτίωση» στο «ελαφρύ πρήξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού» που είχε εντοπιστεί στην τελευταία του εξέταση, και σημείωσε την «ουλή» στο δεξί αυτί του Τραμπ από το τραύμα από πυροβολισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του τον Ιούλιο του 2024, σημειώνει η New York Post.

Ο Τραμπ λαμβάνει δύο φάρμακα για τον έλεγχο της χοληστερόλης και ασπιρίνη. Ο Μπαρμπαμπέλα σημείωσε ότι η αγωγή με ασπιρίνη του Τραμπ, σε συνδυασμό με τις συχνές χειραψίες, συμβάλλει στους «συνηθισμένους και καλοήθεις» μώλωπες στο χέρι του.

Ο πρόεδρος υποβλήθηκε επίσης στη Δοκιμασία Γνωστικής Λειτουργίας του Μόντρεαλ (MoCA) και απάντησε σωστά και στις 30 ερωτήσεις.