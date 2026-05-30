Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιπτάμενο δελφίνι που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από την Κέρκυρα προς τους Παξούς.

Πρόκειται για το ιπτάμενο δελφίνι «Ήλιδα Ντόλφιν», το οποίο υπέστη βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς το λιμάνι των Παξών με μειωμένη ταχύτητα. Στο σκάφος επιβαίνουν συνολικά 49 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ιπτάμενο δελφίνι δεν έχει ζητήσει συνδρομή, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 9 μποφόρ.