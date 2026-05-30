Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στον χώρο της Κεντροαριστεράς και ειδικότερα στη Νέα Αριστερά, καθώς οι πληροφορίες για επικείμενες αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών και βουλευτών προμηνύουν σημαντικές ανακατατάξεις τόσο στο εσωτερικό του κόμματος όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών», επτά από τους έντεκα βουλευτές που συγκροτούν σήμερα την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανακοινώσουν την αποχώρησή τους την Τρίτη (2/6/2026).

Παράλληλα, εκτιμάται ότι το κύμα αποχωρήσεων δεν θα περιοριστεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, αλλά θα επεκταθεί και σε σημαντικό αριθμό κομματικών στελεχών.

Αποκάλυψη «Εφ.Συν.»: Τέλος την Τρίτη η Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς – Φεύγουν 7 βουλευτέςhttps://t.co/3eIDBgHgaG — EFSYN (@EFSYNTAKTON) May 30, 2026

Ποιοι βουλευτές φέρονται να αποχωρούν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μεταξύ των προσώπων που αναμένεται να αποχωρήσουν βρίσκονται οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ.

Εφόσον επιβεβαιωθούν τα σενάρια αυτά, η κοινοβουλευτική παρουσία της Νέας Αριστεράς θα μεταβληθεί ριζικά, καθώς η πλειονότητα των βουλευτών της θα έχει αποχωρήσει.

Τι αλλάζει στη Βουλή

Μετά τις εξελίξεις αυτές, στο κόμμα εκτιμάται ότι θα παραμείνουν οι Πέτη Πέρκα, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Θοδωρής Δρίτσας και Σία Αναγνωστοπούλου.

Ωστόσο, ο αριθμός των βουλευτών δεν θα επαρκεί πλέον για τη διατήρηση Κοινοβουλευτικής Ομάδας, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης της Νέας Αριστεράς στη Βουλή.

Μαζικές αποχωρήσεις και στα κομματικά όργανα

Οι ανακατατάξεις δεν φαίνεται να περιορίζονται μόνο στο κοινοβουλευτικό πεδίο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αποχωρήσεις καταγράφονται ήδη σε κομματικά όργανα, τοπικές οργανώσεις και δομές του κόμματος.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα από 170 στελέχη που ενδέχεται να ακολουθήσουν τον δρόμο της αποχώρησης, εξέλιξη που ενισχύει την εικόνα μιας βαθιάς εσωκομματικής κρίσης.