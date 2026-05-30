Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Μάριος Οικονόμου στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.

Μάλιστα, οι γιατροί ετοιμάζονται να τον υποβάλλουν σε εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουν αν είναι εγκεφαλικά νεκρός, αφού η κατάσταση του 33χρονου πρώην αμυντικού της ΑΕΚ δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές, με τις εγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποστεί από το ατύχημα να είναι πολύ σοβαρές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Τροχαία έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί αυτόπτες μάρτυρες να παρουσιαστούν και να προσφέρουν την οποιαδήποτε βοήθεια ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, ωστόσο μέχρι τώρα κανείς δεν έχει εμφανιστεί.