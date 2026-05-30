Στην «καρδιά» του Κορινθιακού κόλπου βρίσκεται το μοναδικό κατοικημένο νησί του, ένα λιλιπούτειο μέρος όπου ο ήχος των αυτοκινήτων αντικαθίσταται από το θρόισμα των φύλλων και το φλύαρο τραγούδι των τζιτζικιών.

Ο λόγος για τα Τριζόνια, το νησάκι που είχε βάλει κάποτε στο μάτι μέχρι και ο Αριστοτέλης Ωνάσης και ήθελε να το κάνει δικό του, προτού αγοράσει τον Σκορπιό. Πρόκειται για ένα γραφικό και απάνεμο λιμανάκι στο νομό Φωκίδας, με τρεις παραλίες όλες κι όλες. Η μεγαλύτερη έχει και μια παράξενη κοκκινωπή αμμουδιά, ενώ οι άλλες ατενίζουν την Πελοπόννησο.

Μέσα σε ένα κατάφυτο περιβάλλον, τα Τριζόνια διατηρούν αναλλοίωτο τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, με τους επισκέπτες να αφήνονται στην ηρεμία, την απέραντη ομορφιά της παρθένας φύσης και τα καταγάλανα νερά. Εξάλλου, εδώ δεν θα συναντήσεις ούτε αυτοκίνητα, ούτε μηχανάκια. Ο μόνος μηχανοκίνητος ήχος προέρχεται από τα καΐκια και τα μεγαλύτερα σκάφη της μαρίνας, ενώ η πρόσβαση στο νησάκι γίνεται από τα «Χάνια», μέσα σε 5 λεπτά.

Δείτε τις φωτογραφίες