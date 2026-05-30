Η προοπτική αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστημα φαίνεται πως έχει ενεργοποιήσει ένα νέο κύμα φυγής προς τη σύνταξη. Χιλιάδες εργαζόμενοι επιλέγουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγορά εργασίας, επιδιώκοντας να κατοχυρώσουν δικαιώματα πριν ανοίξει οριστικά η συζήτηση για τα όρια ηλικίας, τα πλασματικά έτη και τον τρόπο υπολογισμού των μελλοντικών συντάξεων.

Τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποτυπώνουν με σαφήνεια τη νέα τάση. Το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νέων αιτήσεων συνταξιοδότησης από τότε που δημιουργήθηκε ο φορέας το 2017, γεγονός που ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο «θερμές» περιόδους αποχωρήσεων των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΑΤΛΑΣ», τον Ιανουάριο κατατέθηκαν 18.636 αιτήσεις συνταξιοδότησης, τον Φεβρουάριο 18.363, τον Μάρτιο 21.214 και τον Απρίλιο 16.625. Συνολικά, μέσα σε μόλις τέσσερις μήνες οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 74.838.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά περισσότερες από 11.000 αιτήσεις σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 63.542 αιτήσεις. Εφόσον η τάση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται το 2026 να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει επιδόσεις που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες χρονιές – ορόσημα για το ασφαλιστικό σύστημα.

Ο φόβος για τα όρια ηλικίας

Πίσω από την αυξημένη κινητικότητα βρίσκεται κυρίως η ανησυχία για το τι θα συμβεί από το 2027 και μετά. Παρότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Εργασίας διαμηνύουν ότι δεν υπάρχει σήμερα σχεδιασμός για άμεση αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, πολλοί ασφαλισμένοι δεν εμφανίζονται διατεθειμένοι να περιμένουν τις τελικές αποφάσεις.

Το ζήτημα συνδέεται με την ευρωπαϊκή πρακτική σύνδεσης των ορίων ηλικίας με το προσδόκιμο ζωής. Αν οι δημογραφικές εξελίξεις οδηγήσουν σε αύξηση του μέσου προσδόκιμου, τότε σε βάθος χρόνου θα μπορούσαν να εξεταστούν προσαρμογές στα όρια συνταξιοδότησης.

Οι σχετικές αναλογιστικές μελέτες που εξετάζονται τα τελευταία χρόνια αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα όρια να μετακινηθούν σταδιακά προς τα πάνω, ακόμη και κατά ένα ή ενάμιση έτος τις επόμενες δεκαετίες.

Αυτή η προοπτική προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση, κυρίως στην ηλικιακή ομάδα των 50 έως 55 ετών, οι οποίοι επιδιώκουν να «κλειδώσουν» τα δικαιώματά τους πριν από οποιαδήποτε μεταβολή.

Στο μικροσκόπιο και τα πλασματικά έτη

Σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις των ασφαλισμένων παίζει και το καθεστώς εξαγοράς πλασματικών ετών. Σήμερα, η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου από σπουδές, στρατιωτική θητεία ή ανατροφή παιδιών αποτελεί βασικό εργαλείο για την ταχύτερη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή για τη βελτίωση του τελικού ποσού της σύνταξης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου επτά στους δέκα ασφαλισμένους αξιοποιούν με κάποιο τρόπο τον πλασματικό χρόνο.

Ακριβώς επειδή το ισχύον πλαίσιο θεωρείται ευνοϊκό, πολλοί φοβούνται ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να αυξηθεί το κόστος εξαγοράς ή να τεθούν αυστηρότερες προϋποθέσεις, γεγονός που οδηγεί αρκετούς στην επιλογή της άμεσης εξόδου.

Οι αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων

Στην εξίσωση προστίθεται και η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι νέες συντάξεις δεν συνδέονται πλέον με τον μέσο πληθωρισμό, αλλά με νέο δείκτη που βασίζεται στην εξέλιξη των μισθών.

Αν και οι επιπτώσεις του νέου συστήματος θα φανούν στην πράξη τα επόμενα χρόνια, η αλλαγή έχει ήδη δημιουργήσει προβληματισμό σε ασφαλισμένους που φοβούνται ότι οι μελλοντικές αποδοχές τους μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά.

Η εργασία μετά τη σύνταξη γίνεται πιο ελκυστική

Καθοριστικό ρόλο στη νέα τάση φαίνεται να παίζει και το νέο πλαίσιο απασχόλησης των συνταξιούχων.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι δεν υφίστανται πλέον την οριζόντια περικοπή 30% στη σύνταξή τους. Αντί αυτής εφαρμόζεται ειδικός πόρος υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος, επιτρέποντας σε χιλιάδες συνταξιούχους να συνεχίσουν να εργάζονται με ευνοϊκότερους όρους.

Σήμερα περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι δηλώνουν ενεργή επαγγελματική δραστηριότητα, αριθμός που αυξάνεται σταθερά.

Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετοί ασφαλισμένοι επιλέγουν πλέον να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα, διατηρώντας παράλληλα εισόδημα από εργασία.

Η νέα πραγματικότητα

Το σύνθημα που φαίνεται να κυριαρχεί σε μεγάλο μέρος των ασφαλισμένων είναι «φεύγω τώρα για να μην κινδυνεύσω αργότερα να χάσω ευνοϊκές προϋποθέσεις». Η τάση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο για το ασφαλιστικό σύστημα όσο και για την αγορά εργασίας, καθώς η γενιά των baby boomers επιταχύνει την αποχώρησή της από την ενεργό απασχόληση.

Το αν πρόκειται για μια πρόσκαιρη αντίδραση ή για την αρχή ενός νέου κύματος μαζικών συνταξιοδοτήσεων θα φανεί τους επόμενους μήνες. Προς το παρόν, πάντως, οι αριθμοί του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι η ανησυχία για το μέλλον του ασφαλιστικού μετατρέπεται ήδη σε πράξη.