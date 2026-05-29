Ήδη αυξημένος αριθμός ασφαλισμένων οχημάτων, υψηλότερη παραγωγή ασφαλίστρων αλλά και άνοδος στο μέσο κόστος αποζημιώσεων καταγράφει η ελληνική ασφαλιστική αγορά το 2025, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Τα στοιχεία παρουσιάζονται σε μια περίοδο όπου ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις, από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας έως την εφαρμογή της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών.

Η δημοσιοποίηση της έρευνας συνέπεσε χρονικά με την 26η Συνάντηση Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών που διοργάνωσε η ΕΑΕΕ στην Ύδρα, από τις 20 έως τις 22 Μαΐου, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 450 στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, επισημαίνοντας το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπε, ο ασφαλιστικός κλάδος καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον αυξημένων ρυθμιστικών απαιτήσεων, το οποίο εξασφαλίζει μεν τη φερεγγυότητα της αγοράς, αλλά συχνά συνοδεύεται από υπερβολική κανονιστική πολυπλοκότητα.

Σχολιάζοντας την ελληνική πραγματικότητα, ο κ. Σαρρηγεωργίου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη νέα νομοθεσία για την υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι διαδικασίες εφαρμογής και ελέγχου θα προχωρήσουν ταχύτερα σε σχέση με όσα είχαν συμβεί στο παρελθόν με την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η γενική διευθύντρια της ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου, υπογράμμισε τον ευρύτερο ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στην οικονομία και την κοινωνία, σημειώνοντας πως η ασφάλιση λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός σταθερότητας, διαχείρισης κινδύνων και αποκατάστασης ζημιών.

Όπως τόνισε, η ελληνική ασφαλιστική αγορά καταβάλλει κάθε χρόνο περίπου 3,7 δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις, γεγονός που μεταφράζεται σε περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ ημερησίως προς οικογένειες και επιχειρήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η ίδια έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφαλιστικής συνείδησης, εξηγώντας ότι η ασφάλιση δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική συναλλαγή αλλά έναν ουσιαστικό μηχανισμό προστασίας απέναντι στο απρόβλεπτο. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις δράσεις της ΕΑΕΕ για την ενημέρωση των πολιτών, τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση αλλά και την προσέγγιση των νεότερων γενεών.

Σημαντική θέση στις παρεμβάσεις της κας Παπασπυροπούλου είχε και η οδική ασφάλεια, με την ΕΑΕΕ να συνεχίζει τη συνεργασία της με την Ελληνική Αστυνομία σε καμπάνιες ενημέρωσης και δράσεις πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων.

Ασφαλισμένα Αυτοκίνητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΕΑΕΕ, στην οποία συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 96,3% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτου, το πλήθος των ασφαλισμένων οχημάτων διαμορφώθηκε σε 7.182.860 το 2025.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με τα 6.376.066 οχήματα που είχαν καταγραφεί το 2024 και τα 6.299.757 του 2023, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση της ασφαλισμένης βάσης στην ελληνική αγορά.

Τα επιβατικά Ι.Χ. εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία, καθώς αντιστοιχούν σχεδόν στα δύο τρίτα του συνολικού στόλου, ενώ σημαντική παρουσία διατηρούν οι μοτοσυκλέτες, τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα.

Παράλληλα, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτου εκτιμάται στα 1,33 δισ. ευρώ για το 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας είναι η μείωση της συχνότητας ζημιών. Για το σύνολο των καλύψεων αυτοκινήτου, η συχνότητα ζημιών διαμορφώθηκε στο 7,92%, έναντι 9,37% το 2024 και 9,58% το 2023.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει και η κάλυψη αστικής ευθύνης οχημάτων, όπου η συχνότητα ζημιών περιορίστηκε στο 5,81% από 6,87% το 2024 και 7,01% το 2023.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι αναλογικά καταγράφονται λιγότερα περιστατικά που οδηγούν σε αποζημιώσεις, παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των ασφαλισμένων οχημάτων.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, οι υψηλότερες συχνότητες ζημιών συνεχίζουν να εντοπίζονται σε κατηγορίες οχημάτων με αυξημένη επαγγελματική χρήση, όπως τα λεωφορεία και τα ταξί, ενώ χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζουν οι μοτοσυκλέτες και τα αγροτικά μηχανήματα.

Παρά τη μείωση των ζημιών, η ασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος αποζημιώσεων. Το μέσο κόστος ζημιάς για το σύνολο των καλύψεων διαμορφώθηκε στα 1.361 ευρώ το 2025, έναντι 1.344 ευρώ το 2024 και 1.265 ευρώ το 2023.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στην αστική ευθύνη οχημάτων, όπου το μέσο κόστος αποζημίωσης ανήλθε στα 1.500 ευρώ, από 1.410 ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Η ανοδική αυτή πορεία συνδέεται με την αύξηση του κόστους επισκευών, ανταλλακτικών και υπηρεσιών, παράγοντες που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία του κλάδου και τα οικονομικά αποτελέσματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται για το 2025 αποτυπώνει μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται, με περισσότερα ασφαλισμένα οχήματα και υψηλότερη παραγωγή ασφαλίστρων, αλλά και με νέες προκλήσεις που σχετίζονται με το αυξανόμενο κόστος ζημιών, την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας απέναντι σε φυσικές καταστροφές και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ασφαλιστικού κλάδου σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.