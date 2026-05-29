Την ικανοποίησή του για την οριστική απόρριψη της προσφυγής της Τουρκίας σχετικά με το εμπορικό σήμα «Turkaegean» εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για μια σημαντική δικαίωση των ελληνικών θέσεων σε διεθνές επίπεδο.

Λίγο μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου για την εξέλιξη της υπόθεσης, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η απόφαση αποτελεί «οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean», επισημαίνοντας πως το σχετικό δικόγραφο είχε κατατεθεί από τον ίδιο τον Φεβρουάριο του 2023, όταν βρισκόταν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ωραιότερο δώρο για τη σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη νομική ομάδα που χειρίστηκε την υπόθεση, καθώς και τη διοίκηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τον συντονισμό της προσπάθειας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ακόμη ότι, μετά τη δικαστική εξέλιξη, «η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη», δίνοντας πολιτική και συμβολική διάσταση στην απόφαση.