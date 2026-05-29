Με ένα άκρως προκλητικό πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί σήμερα η τουρκική εφημερίδα Türkiye, ανήμερα της επετείου της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, αξιοποιώντας τη φορτισμένη ιστορικά ημέρα για να εξαπολύσει νέες αιχμές και απειλητικά μηνύματα κατά της Ελλάδας.

Το δημοσίευμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Türkiye συγκαταλέγεται στα μεγάλα φιλοκυβερνητικά μέσα της Τουρκίας, με τη ρητορική της να κινείται συχνά κοντά στο αφήγημα της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

«Οι Έλληνες ξύνονται» στο πρωτοσέλιδο

Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας δεσπόζει η εικόνα του Μωάμεθ του Πορθητή, ενώ το κεντρικό μήνυμα στρέφεται ευθέως κατά της Αθήνας.

Η Türkiye γράφει χαρακτηριστικά «οι Έλληνες ξύνονται», υιοθετώντας μια εμπρηστική διατύπωση που παρουσιάζει την ελληνική πλευρά ως δήθεν υπεύθυνη για την ένταση.

Η επιλογή της φράσης δεν είναι τυχαία. Στα τουρκικά, το «kaşınıyorlar» σημαίνει περίπου «ξύνονται» και χρησιμοποιείται ακριβώς όπως η φράση «ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη», με την έννοια ότι κάποιος «γυρεύει μπελάδες». Η εφημερίδα, μάλιστα, τονίζει με κίτρινα γράμματα τη λέξη «Kaş», παραπέμποντας στην Αντίφελλο, απέναντι από το Καστελλόριζο, που πλέον τουρκιστί ονομάζεται Κας.

Το πρωτοσέλιδο επιχειρεί να συνδέσει το λογοπαίγνιο με τις πάγιες τουρκικές αιτιάσεις για το Καστελλόριζο, ένα νησί που βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της τουρκικής αμφισβήτησης.

Η πόλη Κας απέχει ελάχιστα από το ελληνικό ακριτικό νησί και η Türkiye αξιοποιεί αυτή τη γεωγραφική εγγύτητα για να ενισχύσει το προκλητικό της μήνυμα. Στο ίδιο πλαίσιο, η εφημερίδα αναφέρει ότι ελληνικά μαχητικά πραγματοποίησαν χαμηλές πτήσεις πάνω από το Καστελλόριζο, εντάσσοντας το περιστατικό στη γενικότερη εικόνα έντασης που επιχειρεί να κατασκευάσει η τουρκική πλευρά.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» στο φόντο

Το προκλητικό πρωτοσέλιδο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η Άγκυρα επιχειρεί να δώσει εσωτερικό νομικό περίβλημα σε θέσεις και διεκδικήσεις που αφορούν θαλάσσιες ζώνες, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με την τουρκική δημόσια συζήτηση να συνοδεύεται από αυξημένη ρητορική κατά της Ελλάδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το πρωτοσέλιδο της Türkiye λειτουργεί ως ακόμη ένα κομμάτι του ίδιου παζλ: προβολή ισχύος, ιστορικός συμβολισμός, αμφισβήτηση ελληνικών θέσεων και καλλιέργεια εθνικιστικού κλίματος στο εσωτερικό της Τουρκίας.

Στο στόχαστρο και η στρατιωτικοποίηση των νησιών

Την ίδια ώρα, και άλλα τουρκικά μέσα ανεβάζουν τους τόνους απέναντι στην Ελλάδα.

Η εφημερίδα Cumhuriyet κάνει λόγο για «εκ νέου θέρμανση των νερών στο Αιγαίο», επαναφέροντας τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κάρπαθο, την οποία το τουρκικό δημοσίευμα παρουσιάζει ως παράδειγμα ελληνικών αμυντικών κινήσεων που, σύμφωνα με την τουρκική αφήγηση, αυξάνουν την ένταση στην περιοχή.

Πρόκειται για τη γνωστή επιχειρηματολογία της Άγκυρας, η οποία επιχειρεί να εμφανίσει την ελληνική αμυντική θωράκιση των νησιών ως «πρόκληση», την ώρα που η ίδια η Τουρκία διατηρεί απέναντι από τα νησιά ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις και επαναλαμβάνει απειλές περί «τετελεσμένων».