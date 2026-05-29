Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Δημοτική Ενότητα Γόννων, στη Λάρισα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων μέσων για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 38 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 29, 2026

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.