Ο Χάρης Σιανίδης, στενός συνεργάτης και φίλης της Γωγώς Μαστροκώστα, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram χθες το βράδυ, επιστρέφοντας σπίτι του μετά την κηδεία της.

O Χάρης Σιανίδης ήταν από τους πρώτους που πήγε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό όπου πραγματοποιήθηκε η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα και στη συνέχεια πήγε στην ταφή της που έγινε στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, στον τόπο καταγωγής της.

Η ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη

Γωγώ μου, μόλις γύρισα από το χωριό. Χίλια κομμάτια κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πέφτω για ύπνο γιατί αύριο ξεκινάω πάλι δουλειά, ταξιδεύω και ξυπνάω νωρίς.

Ήταν όλα τέλεια… όλα στην εντέλεια… όπως και ο γάμος, όπως και η βάφτιση της Βικτώριας, όπως και τα αυγουστιάτικα γενέθλιά σου…

Όλοι και όλα για σένα, αλλά χωρίς εσένα…

Τα έβλεπες όλα…το ξέρω…

Αν έκανα κάποιο λάθος, συγχώρεσέ με, Γωγούλα μου…

Ναι, όντως, ο Τραϊανός σου ήταν αριστούργημα και μαζί μ’ εσένα όλη η Ελλάδα δύναμή του.

Γωγώ, από αύριο όλοι επιστρέφουμε στις ζωές μας… αλλά ποτέ δεν θα είναι ξανά οι ίδιες…