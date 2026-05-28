Οι «Eρυθρόλευκοι» κινούνται ήδη για την ενίσχυση κάτω από τα δοκάρια, αφού τόσο ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης όσο και ο Νίκος Μπότης αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν με την ολοκλήρωση των συμβολαίων τους το καλοκαίρι.

Στην περίπτωση του Μπότη, οι Πειραιώτες φαίνεται πως κατέληξαν σε μία γνώριμη λύση, επιλέγοντας έναν ποδοσφαιριστή που προέρχεται από τα τμήματα του συλλόγου. Ο λόγος για τον Δημήτρη Στουρνάρα, ο οποίος πραγματοποίησε ιδιαίτερα θετική σεζόν με τη φανέλα του Ηρακλή, συμβάλλοντας σημαντικά στην άνοδο της ομάδας στη Stoiximan Super League.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του Ολυμπιακού, ενώ στο παρελθόν έχει φορέσει και τη φανέλα του Πανιωνίου. Από το καλοκαίρι του 2024 αγωνιζόταν στον Ηρακλή, μετρώντας συνολικά 40 συμμετοχές, 26 γκολ παθητικό και 19 παιχνίδια χωρίς να παραβιαστεί η εστία του.