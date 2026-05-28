Σε μια στρατηγική κίνηση υψηλού συμβολισμού και ουσίας προχωρούν η Γερμανία και η Ολλανδία, θωρακίζοντας την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Οι δύο χώρες αποφάσισαν τη σύσταση ενός κοινού στρατιωτικού επιτελείου, με ξεκάθαρο στόχο την αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής, όπως ανακοίνωσε επίσημα το γερμανικό υπουργείο Άμυνας.



Το νέο γερμανο-ολλανδικό κέντρο στρατιωτικής διοίκησης θα αναλάβει ενεργό ρόλο από αυτό το καλοκαίρι. Η δράση του θα επικεντρωθεί στην ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή της Εσθονίας και της Λετονίας. Η συμμαχία αυτή αναβαθμίζει κατακόρυφα την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στη Βαλτική, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα αποτροπής προς τη Μόσχα.



«Η ανάπτυξη ενός επιπλέον τακτικού επιτελείου στην περιοχή ενισχύει την συνοχή του ΝΑΤΟ και συμβάλλει στην αποτροπή απέναντι στην Ρωσία».



Με την ονομασία 1GNC (first German-Netherlands Corps), το κοινό γερμανο-ολλανδικό στρατηγείο έχει σήμερα το αρχηγείο του στο Μύνστερ της δυτικής Γερμανίας, από όπου αναπτύσσεται για αποστολές του ΝΑΤΟ αν χρειασθεί.



Με ικανότητα διοίκησης 50.000 στρατιωτών, οι αποστολές του περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ασκήσεων, την προετοιμασία για ενδεχόμενες συγκρούσεις και την διοίκηση των δυνάμεων σε περίπτωση πολέμου.



Σήμερα, οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Βαλτικής διοικούνται από ένα γενικό στρατηγείο με έδρα την πόλη Σέτσιν της Πολωνίας. Το νέο κέντρο διοίκησης έχει ως στόχο να αυξήσει τις ικανότητες του ΝΑΤΟ και την δυνατότητα ταχύτερης αντίδρασης.



«Δημιουργώντας ένα δεύτερο στρατηγείο του σώματος του στρατού στην περιοχή (…) η Γερμανία και η Ολλανδία δείχνουν την βούληση και την ικανότητά τους να αναλάβουν την ευθύνη της αποτροπής και της άμυνας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Γερμανίας.



Εκτός της Γερμανίας και της Ολλανδίας, 14 ακόμη χώρες του ΝΑΤΟ προσφέρουν σήμερα προσωπικό στο στρατηγείο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.