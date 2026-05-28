«Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, βλέπουμε πού είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων, το ένα οριζόντιο που έχει ληφθεί αφορά στο ντίζελ. Αυτό έγινε διότι αυτό δρα πληθωριστικά στην οικονομία», σημείωσε σε συνέντευξή του το πρωί της Πέμπτης 28 Μαΐου στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος είπε ότι «ενώ συντριπτικά επιλέγουμε -εμείς ως χώρα και η Κομισιόν ως κατεύθυνση- τα μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, παραμετροποιημένα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για τα λιπάσματα, όπως είναι αυτό που κάνουμε για την αμόλυβδη, ειδικά για το ντίζελ έχουμε αξιολογήσει ότι θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο είναι προσωρινό. Είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στις επιχειρήσεις, άρα ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό».

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν θα πέσει γρήγορα η τιμή στο πετρέλαιο, ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος. «Αν δούμε ότι λύνεται το θέμα στα Στενά του Ορμούζ και ανοίγουν, εκεί θα δούμε το πετρέλαιο να πέφτει. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα στα 1,70, σας απαντώ με ειλικρίνεια και κάθετα ότι δεν το πιστεύω ότι θα γυρίσει γρήγορα στα 1,70», όπως είπε.

«Γιατί, το λέω αυτό; Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί, τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, έχει να κάνει με το καθεστώς που θα υπάρχει μετά στα Στενά, το αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια που θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. (…) Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πως θα αντιδράσουμε ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες».

Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επανέλαβε ότι είναι περίπου 830 εκατ. ευρώ, τα οποία διοχετεύονται στην κοινωνία. Προσθέτοντας ότι «αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να στηρίξεις την κοινωνία. Είτε πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα είτε ευρύτερα, στηρίζεις την κοινωνία από τα χρήματα που έχεις, όχι από αυτά που δεν έχεις. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, ιδανικά με μόνιμα μέτρα πριν πάμε στα άμεσα μέτρα της ενέργειας διοχετεύεται στην κοινωνία. Είδατε τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Διευρύναμε το πόσο στηρίζουμε τον κόσμο στα ενοίκια, πάμε στο 86% των ενοικιαστών, αυξήσαμε την περίμετρο για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που πηγαίνουν στους συνταξιούχους και διευρύναμε επίσης την περίμετρο. Έχουμε και κάποια μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα. Τα 150 ευρώ για παράδειγμα που πάνε στο 80% των οικογενειών, στόχος είναι να δοθούν τον Ιούνιο. Αυτό είναι ένα μέτρο προσωρινό, το οποίο αφορά την συγκεκριμένη συγκυρία».

Τέλος, σχετικά με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο, ο υπουργός δήλωσε ότι «με την Κομισιόν πλέον διαπραγματευόμαστε χώρο, διαπραγματευόμαστε ποσό, το οποίο πρέπει να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, υπό αυτή την έννοια η ΔΕΘ είναι αυτή που ήταν. Κάνουμε έναν βέλτιστο σχεδιασμό ως προς το περιεχόμενο, συζητάει το οικονομικό επιτελείο και όσο θα πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο θα είναι πιο σαφές το περίγραμμα».